    生活

    越野腳踏車當教材 台南六甲國小獲贈15輛

    2025/12/19 10:34 記者楊金城／台南報導
    桂盟國際股份有限公司捐贈15輛越野腳踏車給台南市六甲國小。（學校提供）

    桂盟國際股份有限公司捐贈15輛越野腳踏車給台南市六甲國小。（學校提供）

    為強化學生交通安全教育並拓展多元學習資源，台南在地企業桂盟國際股份有限公司捐贈15輛越野腳踏車給台南市六甲國小，作為交通安全、推廣水圳文化的教材，企業也展現關懷教育、善盡社會責任的具體行動。

    六甲國小「小市長」劉品妤代表受贈腳踏車，透過學生自治機制，培養學生感恩回饋與公共參與的素養。

    六甲國小校長蘇淑娟今天（19日）表示，感謝桂盟國際對學校教育的支持，未來將結合校內課程與社區資源，透過公私協力模式，規劃「小騎士交通安全教育」相關教學活動，提升學生正確用路觀念與騎乘安全能力。

    另方面，六甲國小將善用學校鄰近國家綠道山海圳自行車道、嘉南大圳水圳自行車道的地理特色，發展融合交通安全、環境教育與在地文化之校本課程，讓學生在安全前提下進行體驗，了解水圳文史。

    校方表示，此次桂盟捐贈越野腳踏車不僅充實學校教學設備，更有助於推動學生安全教育與特色課程發展，未來將持續結合社會資源，打造友善、安全且具地方特色的學習環境。

    圖
    圖
