週末全台有雨！天氣粉專：逾3500公尺高山可能降雪

氣象粉專天氣風險指出，今、明兩天水氣較多，各地都有降雨機會。（資料照）

中央氣象署預報，今天（19日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；南方雲系北移，台灣各地有局部短暫陣雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今、明（20日）兩天水氣較多，各地有降雨機會；下週三（24日）之後東北季風增強，有機會帶來低溫，且持續時間較久。

天氣風險分析師吳聖宇今天在臉書貼文中表示，今、明兩天各地雲量偏多，普遍會有短暫陣雨出現機會，雖然預報看起來雨勢都不大，不過各地都有下雨的可能性，降雨應該是呈現一陣一陣的狀態。明天晚間以後，西半部地區降雨的情況將會逐漸停止，但因為季風隨後又增強，迎風面大台北、東半部可能緊跟著再有降雨，持續會是比較容易下雨的天氣型態。

請繼續往下閱讀...

吳聖宇說，雖然今、明兩天沒有明顯的冷空氣南下，但是台灣附近高空的溫度已經足夠低，高海拔山區出現固態降水的機會比較大。今、明兩天3500公尺以上高山可能有降雪出現；即使沒有遇到冰霰或雪，夜間結冰的可能性也很高。

吳聖宇稱，平地溫度方面，今、明兩天台灣各地白天高溫大致都在22至25度左右，南北溫度差異不大，夜晚清晨各地都市的低溫也大致都在17至20度，空曠地區則是有機會降到15至17度，日夜溫差相對較小，但是夜晚清晨還是會感覺有點偏涼。

吳聖宇指出，下週日東北季風明顯增強，迎風面大台北、東半部有短暫陣雨，北部雲量偏多，中南部則是多雲到晴的天氣。溫度方面，北部、東北部白天高溫降到20至22度，花東地區23至25度，中南部因為天氣好轉，高溫會回升到25至27度。

吳聖宇分析，下週日夜晚到週一（22日）清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到15至17度，空曠地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯。

吳聖宇說，下週一（22日）迎風面大台北、東半部的降雨會慢慢趨緩，有機會轉為多雲到陰偶有局部短暫陣雨的天氣，西半部為多雲到晴天氣。北部、東北部白天高溫仍只有20至23度左右，花東地區高溫23至25度，中南部高溫25至27度。

吳聖宇稱，下週一夜晚到下週二（23日）清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫會降到15至17度，空曠地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，中南部的日夜溫差仍然較明顯。

吳聖宇表示，下週二（23日）各地天氣較穩定，北台灣氣溫回升，整體溫度較溫暖，但日夜溫差變化仍大；到了下週三之後，將是下一波東北季風增強的過程，目前觀察下週後半的東北季風強度仍然較強，且持續時間較久，有機會帶來比較低的溫度，值得持續觀察注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法