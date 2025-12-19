為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東基督教醫院對面停車場設備頻故障 引發大連路交通混亂

    2025/12/19 09:34 記者葉永騫／屏東報導
    屏東基督教醫院停車場設備故障，車輛大排長龍。（記者葉永騫攝）

    屏東基督教醫院停車場設備故障，車輛大排長龍。（記者葉永騫攝）

    屏東基督教醫院因為病患人數眾多，使屏基對面的停車場一位難求，但停車場的自動辨識系統常出狀況，加上標示不清，造成進入停車場的車輛大排長龍，連帶讓大連路段大塞車及交通混亂，屏東縣政府交通旅遊處表示，將要求業者改善，否則將會追究責任。

    屏東基督教醫院每天就醫人數眾多，停車位的需求相當大，醫院的停車位和附近公有停車位已嚴重不足，大部分的民眾得停到對面的私人停車場，每小時收費40元，比其他停車場的費用高，但仍然每天客滿，不過業者在停車場的設備卻狀況連連，不但沒有顯示停車位剩多少，自動掃描啟動柵欄系統也常常掃不到車牌，造成前車無法入場而後車跟上，一下子就卡在停車場入口並延伸到屏東市大連路上，造成該路段交通相當混亂。

    一名無法進入的駕駛表示，她跟著前車開進來，沒想到就被卡住，停車場現場是無人看守，也不知道如何處理，還好有熱心的民眾協助指揮，讓她的車子能夠後退重來，才能讓車子順利被掃描進入停車場，但造成大塞車，覺得很抱歉，批評業者收費貴、設備差真該檢討。

    縣府交旅處表示，對於業者設備不足或欠缺的部分將要求改善，否則造成交通混亂或事故將會追究責任。

    屏基對面停車場設備故障，讓整條大連路被塞爆。（記者葉永騫攝）

    屏基對面停車場設備故障，讓整條大連路被塞爆。（記者葉永騫攝）

