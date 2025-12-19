為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    琵嘴鴨集體「狂繞圈圈」！嘉義鰲鼓濕地奇觀

    2025/12/19 09:58 記者林宜樟／嘉義報導
    琵嘴鴨集體繞圈覓食。（民眾提供）

    琵嘴鴨集體繞圈覓食。（民眾提供）

    冬季到來，候鳥季節也到了，嘉義縣東石鰲鼓濕地是候鳥棲息天堂，有如國際候鳥嘉年華，也是賞鳥盛地，辜姓攝影師最近到鰲鼓濕地賞鳥，昨天捕捉到大自然奇妙的互動瞬間，數十隻琵嘴鴨集結在水面上，像是商量好一般，整齊劃一地開始「狂繞圈圈」，畫面相當有趣，也有鳥友說「密集恐懼症要發作了！」

    琵嘴鴨通常每年十月到隔年四月左右在鰲鼓濕地棲息，雁鴨類分為浮水鴨和潛水鴨，琵嘴鴨是屬於浮水鴨，無法像潛水鴨可下潛到水裡捕捉生物覓食，因此牠們利用大量群聚繞圈圈的方式，透過集體繞圈產生的離心力，水流會形成強大的向上渦流，將水中的浮游生物捲上來食用，就像「旋轉壽司」將食物送到嘴邊。

    辜姓攝影師拍畫面，擁有勺子狀大嘴的琵嘴鴨圍成圓陣，隨著拍水的節奏不斷轉動，有如在「旋轉餐廳」覓食；鳥友說，琵嘴鴨分工合作、共享午餐的畫面，展現生物適應環境的智慧，為濕地增添動感與趣味，民眾若在候鳥棲息時節到訪鰲鼓濕地，記得可觀察琵嘴鴨覓食的奇妙現象。

    鰲鼓濕地有琵嘴鴨棲息。（民眾提供）

    鰲鼓濕地有琵嘴鴨棲息。（民眾提供）

    琵嘴鴨集體繞圈製造漩渦覓食。（民眾提供）

    琵嘴鴨集體繞圈製造漩渦覓食。（民眾提供）

