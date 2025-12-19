為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄港展望2026年 鎖定4大發展方向

    2025/12/19 09:46 記者洪定宏／高雄報導
    高雄港持續推動各項港區開發工程。圖為空中俯瞰高雄港。（高雄港務分公司提供）

    高雄港持續推動各項港區開發工程。圖為空中俯瞰高雄港。（高雄港務分公司提供）

    2025年即將結束，高雄港務分公司展望2026年，鎖定高雄港新亞灣雙子星大樓開發案、高雄港液化天然氣接收站卸收碼頭及外廓防波堤案、持續推動港區工程、強化郵輪產業等4大發展方向。

    高雄港務分公司指出，高雄港旅運中心於2023年3月6日啟用，蓬萊國際旅運中心預計2026年3月完成整建並啟用，將形成雙核心據點，最多可同時停靠4艘國際郵輪。

    另外，中油規劃在高雄港洲際二期辦理「洲際液化天然氣接收站投資計畫」，並於西南側海域投資興建外廓防波堤、卸收碼頭及附屬設施等商港設施，預計2026年底與高雄港務分公司完成簽訂投資興建契約，整體計畫2029年第三季先期供氣營運，2031年全面供氣營運。

    高雄港新亞灣雙子星大樓開發案為港務公司自有土地，開發項目包含商辦、餐飲零售、會展中心、旅館及停車場，但考量基地周邊待開發坵塊眾多，為增加誘因，正研議不同開發方式評估結果，待完成提報內部程序再行啟動招商作業。

    其他港區工程包括繼續推動「高雄港第四船渠碼頭及護岸整建工程」、「高雄港洲際A6碼頭護岸及新生地填築工程」、「高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程」等工程，新增「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」、「（代辦中油公司）高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程」、「高雄港1號碼頭旅運中心新建工程」等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播