第三航廈預定2027年底啟用 桃機董座楊偉甫掛保證「讓國人驚艷」

桃園機場公司董事長楊偉甫接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者黃筠軒攝）

桃園機場北廊廳本月初試營運，預計下週四正式啟用，許多民眾也非常期待未來第三航廈盡快完工並啟用。桃園機場公司董事長楊偉甫指出，預定2027年底啟用的第三航廈設計是全新意象，將讓國人非常驚豔。

楊偉甫指出，桃園機場第三航廈目前正積極地趕工當中，北廊廳先啟用是因為北廊廳它的位置、航廈佈置是比較好的位置，施工會有優先順序，「當我們集中全力在某一個部分先趕工的時候，我們會先得到它的經驗，因為南跟北是對應的，把北廊廳做好，有什麼好的這個工法做得更精進複製到南廊廳來，南廊廳的施工進度會更快」。

楊偉甫指出，現在正在施工中的第三航廈還有5個機門，它們貼著第三航廈主體；另外（第三航廈）南廊廳還有8個機門，等於是第三航廈完工後還會增加13個機門，預計2027年年底之前就可以完成。

楊偉甫指出，現在桃園機場第一航廈跟二航廈是不同的年代建造的，三航廈當然要突破，所以有一些更大膽的設計。過去的設計是切割成很多的小塊，像一航、二航的登機廊廳的登機口，它是一間一間獨立空間，這樣的設計方式就像一個大飯店裡面裡切成了幾個小塊一樣；而以後的三航廈是一個開放空間。

楊偉甫說，未來第三航廈的空間非常寬闊，設計師的巧思是導入台灣雲彩的意象，航廈屋頂造型是波浪形，因為台灣是一個海島，它有很美麗的海洋，所以他把波浪放在屋頂上面的那個造型，那這些波浪怎麼樣子讓它支撐起來，它必須要有一些特別的設計。

楊偉甫指出，航廈有16支非常巨大的巨柱、有20公尺高，每一支柱子光是用料的鋼料大概就有200噸，16支柱子要把屋頂撐起來，所以空間非常的大，屋頂底下還有很多的設計，包括先進的溫控、廣播系統、空調等。

