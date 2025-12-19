桃園機場北登機廊廳12/25正式啟用 董事長楊偉甫推薦必打卡拍照景點

桃園機場公司董事長楊偉甫接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者黃筠軒攝）

桃園機場北登機廊廳本月初開始試營運，將在下週四（25日）正式營運，旅客即使不在北廊廳登機，也能去參觀、拍照。桃園機場公司董事長楊偉甫透露景觀絕佳的必拍照打卡地點，就在北廊廳D18登機門旁，可拍飛機移動、台灣海峽和夕陽。

楊偉甫接受本報《官我什麼事》節目專訪，他指出，很多旅客在北廊廳試營運期間的迴響都非常好，到處拍照、打卡，他自己也推薦北廊廳最佳拍照打卡地點，就在D18登機門旁，「北廊廳是西側，西側除了看到飛機之外，遠看就是台灣海峽，視距非常的遠，能看到的不是只有跑道、飛機，而是看到了整個景色」。

楊偉甫說，這景色面朝西邊剛好是玻璃帷幕，所以在北廊廳D18登機門的位置就可以看到夕陽，「我相信大多數的旅客還沒有機會看到，因為我們現在在試運轉期間的氣候狀況都比較不是那麼的理想，但相信未來這個是另外一個非常好的一個打卡點」。

楊偉甫表示，目前國籍航空優先使用北廊廳，全世界的機場在開始啟用的時候，大致上都是同樣的做法，機場公司也需要航空公司的使用回饋，它們的回饋就是讓機場公司能直接得到航空公司在最熟悉的場域裡還有哪一些可以再做得更好，別的國家的航空公司可能就比較不會有類似感受。

楊偉甫也提到，北廊廳附近未來還會販售許多機場限定的商品，試營運期間販售的台灣面膜、牛肉麵、鳳梨酥、咖啡等等，「未來我們會有更多元的選擇，也有多元支付方式」。

