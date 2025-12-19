為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北塭仔圳土地分配結果出爐 即起公告至明年1/19

    2025/12/19 09:53 記者黃子暘／新北報導
    新北市新莊、泰山塭仔圳市地重劃案（第二區）土地分配結果出爐，市府地政局指出，結果將於即日起明年1月19日止公告。（新北市地政局提供）

    新北市新莊、泰山塭仔圳市地重劃案（第二區）土地分配結果出爐，市府地政局指出，結果將於即日起明年1月19日止公告，為期30日，民眾可至新北市新莊區公所、新北市地政局閱覽公告及相關圖冊，或至地政局官網瀏覽資料，公告期間（不含例假日）的每日上午9點半至中午12點、下午1點半至下午4點，將有專人駐點於新莊區公所1樓、地政局24樓重劃科提供相關諮詢；若對分配結果有異議，請於30天內以書面敘明理由提出。

    地政局表示，為讓地主充分瞭解第二區土地分配作業，除已於去年間舉辦土地分配原則說明會，也在今年9月舉辦6場土地分配草案說明會，向區內2000多位地主說明配地原則及規定，經草案期間彙整地主意見，並配合中央及本府政策留設社宅保留地及泰板輕軌設施預留地，相關分配期間皆有政風人員全程參與。

    地政局也提醒，土地分配切勿聽信坊間訊息，請洽市府或至新莊區公所駐點處人員諮詢為準，有任何疑慮可撥打1999市政服務專線轉接地政局詢問，防詐資訊可洽地政局官網「防範不動產詐騙專區」。

