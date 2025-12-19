落山風藝術季人氣爆棚登場 看海美術館遊客衝破49萬

落山風藝術季人氣爆棚登場 。（屏縣府提供）

屏東車城海口港近年華麗轉身，成為恆春半島最具藝術氣息的據點。根據交通部觀光署最新統計，今年截至10月，看海美術館觀光人數已達49萬4804人次，不僅大幅超越去年全年總數，更創下歷年新高！屏東縣政府趁勝追擊，年度壓軸盛事「2025落山風藝術季」12月20日正式登場，屏縣府邀請全國鄉親，來國境之南感受風與藝術共舞的魅力。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，看海美術館已是遊客造訪恆春半島的必經之地，今年包括1、2月及暑期5至8月，單月訪客數皆突破5萬人次，人氣紅不讓。除了吸引日本鹿兒島縣知事塩田康一、相撲力士、澳洲猛男消防員等國際名人造訪，更有不少粉絲專程來朝聖館內人氣王「小黃科長」。許多網友在Google評論大讚「免費展館還能看海吹風」、「從冬天到夏天都有不同驚喜」，成功將海口港打造為南臺灣旅遊新亮點。

請繼續往下閱讀...

今年落山風藝術季以「看!海口Hey,Haikou!」為題，邀請來自墨西哥、美國、法國、日本及臺灣等16組藝術家，在沙灘、港灣與村落三大展區，創作出19件地景裝置及特展。策展以「風、旬、海」為軸線，讓藝術品走出展館，走進海口村的巷弄與老屋，讓風穿越山丘與田野，彷彿說書人般帶領遊客感受在地的生活節奏。

縣長周春米表示，落山風是屏東特有的天候，藝術季將此化為創作養分，讓藝術不再是外來景觀，而是與土地共生的語言。重頭大戲《海口狂想曲》預計於明年（115年）1月3日在海口沙灘盛大開演，屆時將有跨文化的多層次演出，歡迎民眾屆時一起來吹風、看海，體驗這場屬於國境之南的藝術饗宴。

落山風藝術季裝置藝術充滿創意。（屏縣府提供）

落山風藝術季海灘裝置藝術迷人。（屏縣府提供）

落山風藝術季海灘裝置藝術迷人。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法