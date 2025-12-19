新北瑞芳高工獲11支金手獎 締造建校最佳紀錄

新北市瑞芳高工測量科學生李威瑱（左）、孫煜翔（右）二人，榮獲全國工科技藝競賽測量金手獎第一名。（新北市瑞芳高工提供）

〔記者俞肇福／新北報導114年全國工科與商科技藝競賽成績揭曉，新北市立瑞芳高級工業職業學校（簡稱瑞工）表現亮眼，一舉奪得11支金手獎與4項優勝（工科11金手獎、2項優勝，商科2項優勝），創下建校以來最佳紀錄。

瑞芳高工校長郭昱晨指出，全國工科競賽，瑞工多項職種名列前茅；其中，測量李威瑱、孫煜翔金手獎全國第1名；室內空間設計金手獎第二名蘇怡萱、建築金手獎第二名宋承祐、建築製圖金手獎第2名沈幼恩。機械手臂獲金手獎第3名林彥鴻、陳家祥；數位電子洪國城也獲金手獎第4名、機器人成哲睿、許加樂取得全國第4名；應用設計劉佳欣獲第5名。

郭昱晨表示，對一所「非山非市」的學校而言要登上全國舞台不容易，她說，「我們沒有最好的條件，但選擇用最努力的方式前進。」這次勇奪11支金手獎創下校史新高，靠的不是天分，而是師生在有限資源中長時間的投入與堅持。

榮獲測量職種金手獎第1名的李威瑱、孫煜翔表示，賽前幾乎天天留校訓練，從放學後一路練到夜晚，數據錯了就重來，直到達到老師要求為止。「過程真的很辛苦，但站上全國舞台的那一刻，所有的堅持都值得了。」身兼指導老師的實習處主任陳克堅指出，長期堅持高標準與反覆修正的訓練模式，是學生能站上頒獎台的關鍵。

機械手臂職種金手獎得主陳家祥也分享，參賽初衷是希望透過比賽爭取升學機會與獎學金，減輕家中負擔。他提到，瑞芳多雨、老屋屋齡久，裝潢容易受損，「如果能得獎，至少可以幫家裡分擔家計。」

