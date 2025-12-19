為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    開工！彰師大進德路友善人行道8成居民同意 實踐路持續溝通

    2025/12/19 09:30 記者湯世名／彰化報導
    彰師大進德路友善人行道8成居民同意，即日起施工。（記者湯世名攝）

    開工！彰化市國立彰化師範大學進德路50公尺路段規劃設置標線型人行道（友善人行道），不料公所上網招標6次卻都流標，就連實踐路規劃的240公尺長路段，也因沿線店家強力反對而受阻，不過溝通結果，進德路獲逾8成居民同意，並已發包動工，預計最快明年3月完工；至於實踐路則仍有部分阻力，公所持續與沿線店家、居民溝通中。

    彰化市第1條友善人行道位於大埔路，第2條人行道則位於中華路、和平路與孔門路等周邊路段；友善人行道持續引發地方關注之際，市公所另規劃在彰師大進德校區前的進德路、實踐路畫設友善人行道，希望能改善行人與車爭道，卻引發許多店家反彈。

    彰師大的學生對於進德路、實踐路施設友善人行道多表示贊成，並指他們平常都會到實踐路用餐，經常要走在大馬路上與車輛爭道，相當危險。不過實踐路也有許多店家、居民持反對意見。

    彰化市公所工務課長蔡佳松說，進德路50公尺長路段經多次流標，持續修改設計圖，終於招標成功且獲得沿線8成居民同意，順利發包施工，經費350萬元，預計120個工作天；至於實踐路的友善人行道，將持續與沿線居民、店家溝通，讓工程能順利進行。

    彰師大「餐廳街」實踐路友善人行道還要持續與地方溝通。（記者湯世名攝）

