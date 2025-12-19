為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    不是虐狗！浪浪「小黃」戴「防追棍」矯正追人

    2025/12/19 09:27 記者顏宏駿／彰化報導
    浪浪愛追人，愛狗人士為他加上「防追棍」，請表明「我在矯正中」。（民眾提供）

    浪浪愛追人，愛狗人士為他加上「防追棍」，請表明「我在矯正中」。（民眾提供）

    彰化溪州街區進樂路有一隻「小黃」，由於牠看到騎士經常跟上追人，目前被愛動物人士綁上「防追棍」，不料卻為小黃惹來一連串的麻煩，因為很多村民尚不知「防追棍」的作用，以為有人在「虐狗」，刻意將防追棍拔除，更有人覺得牠是「畸形狗」，傳出對牠攻擊，逼得愛狗人士在社區臉書平台宣傳並特別註名「我是矯正狗」。

    愛狗人士巫宛萍發現，這隻小黃特別聰明，每每看到騎士經過或民眾慢跑就會「快步跟上」，經常引發當事人的踹踢，因此日前特別為他掛上「防追棍」，希望牠起跑時前腳碰撞到防追棍，引發疼痛，就此矯正牠看人便追的習慣。但她意想不到的是，防追棍上身後，有人覺得是「虐狗」，便予以拔除，甚至傳出有人見到牠很「畸形」，更用石頭攻擊。為此她特別的棍上註明「行為矯正中，請勿拔除」，但效果有限，她進一步在多處溪州鄉社群教育民眾「這是對浪浪追人的矯正行為」。

    彰化動防所表示，流浪犬追逐人車，衝撞意外頻傳，為防止憾事發生，彰化縣動物防疫所試辦「流浪犬配掛防追矯正棍」計畫，目前已從50隻擴大到200隻，希望藉由物理性干擾方式，抑制犬隻追逐行為，降低人車衝突風險，這是有效的矯正方式。

    動防所說，推行初期也引發部分愛狗人士擔憂矯正棍影響犬隻活動自由，甚至妨礙牠們適應環境，恐引發虐狗爭議。但經近一年的實施並改良已限制狗追車，當犬隻奔跑時，矯正棍會自然擺動並輕碰前腳，久而久之降低追車行為，達到安全管理目的。

