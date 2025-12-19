為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    注意！西濱彰化王功~芳苑1/5至1/11路面刨除 改道路線曝

    2025/12/19 08:22 記者湯世名／彰化報導
    西濱彰化南下施工改道路線。（圖由彰化工務段提供）

    用路人注意！公路局彰化工務段將於2026年1月5日至1月11日，進行省道台61線西濱快速道路王功~芳苑的南下與北上車道路面刨除作業，屆時將實施交通管制，請用路人改道通行。

    彰化工務段指出，1月5日至8日每天晚間7點到隔天清晨6點，進行台61線194K~196K（王功至芳苑）南下段路面刨鋪作業，屆時每天晚間7點到隔天清晨6點，將封閉台61線王功至芳苑南下路段，南下車輛請由王功匝道匯出，左轉行駛台17道路南下至56.2K處，再右轉接台76線，續由台61線芳苑南下入口匝道匯入續行台61線。施工封閉期間，請南下用路人改行駛台17線及台76線道路，遇雨天不施工。

    1月8日至11日每天的晚間7點到隔天清晨6點，則進行台61線194K~196K（芳苑至王功）北上段路面刨鋪作業，屆時將實施交通管制，請用路人改道通行。屆時每天晚間7點到隔天清晨6點，將封閉台61線芳苑王功北上路段，北上車輛請由芳苑北上出口匝道（台61線197K處）匯出行駛台76線東行，再左轉台17線北上，並於台61線王功北上入口匝道匯入續行台61線。施工封閉期間，請北上用路人改行駛台76線及台17線 ，遇雨天不施工。

    西濱彰化北上施工改道路線。（圖由彰化工務段提供）

