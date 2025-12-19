12/19 各報重點新聞一覽

美國國務院17日宣布，已批准包括M109A7自走砲、「海馬士」長程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等，總額3500億對台軍售案。圖為海馬士長程精準打擊系統。（美聯社資料照）

自由時報

美：對台軍售 8案3500億 含M109A7自走砲、海馬士、標槍飛彈等

美國國務院十七日宣布，已批准一項大型對台軍售案，包括M109A7自走砲、「海馬士」（HIMARS）長程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等八案，總額逾一一一億美元（約三五〇〇億台幣）。這是美國總統川普第二任期第二次對台軍售。

詳見美：對台軍售 8案3500億 含M109A7自走砲、海馬士、標槍飛彈等。

高虹安涉詐助理費案逆轉 立院公文 未見助理費「實質補助、彈性勻用」

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，高院判決指，依立院函覆指出公費助理本質乃「立委補助費性質」。立院民進黨團昨揭露立院函覆公文，內容稱公費助理的雇主為立委，有關工作指派、加班事實認定等均屬雇主權責，立院僅代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。民進黨立委批評，公文根本未見高院所認定的助理費為「實質補助，彈性勻用」等內容。

詳見高虹安涉詐助理費案逆轉 立院公文 未見助理費「實質補助、彈性勻用」。

簽字效忠對岸 蒐集軍機交中方 前少校李文生當共諜 15年刑定讞

陸軍退役少校李海鵬退伍後從事旅遊業，被中國吸收當共諜，找曾分別擔任馬祖防衛司令部上尉、陸軍裝甲旅上士的兒子李輿聖、李楚庠，及舊識空軍退伍少校李文生，簽署「願支持兩岸和平統一」紙條效忠中國，並蒐集軍事機密交給中方。高等法院更一審依違反國家機密保護法等三罪，判李海鵬十二年徒刑、李文生十五年、李楚庠十年六月、李輿聖二年一月；最高法院昨維持李文生、李輿聖的刑期定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

詳見簽字效忠對岸 蒐集軍機交中方 前少校李文生當共諜 15年刑定讞。

聯合報

立院司委會提案彈劾卓揆 藍白今宣布彈劾總統

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的財政收支劃分法，國民黨與民眾黨立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團預告，今天將率全體在野立委在議場前舉行「彈劾違憲總統」記者會，宣布在立法院會提案彈劾賴總統。

詳見立院司委會提案彈劾卓揆 藍白今宣布彈劾總統。

「總統徵詢後 欣然讓賢」吳豊山辭海基會董座 蘇嘉全可望接棒

海基會董事長吳豊山昨天宣布請辭，任期到今年十二月卅一日，丟下兩岸人事震撼彈。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出；總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政。而據了解，新任海基會董事長人選可望由立法院前院長、現任台日關係協會會長蘇嘉全出任。

詳見「總統徵詢後 欣然讓賢」吳豊山辭海基會董座 蘇嘉全可望接棒。

中國時報

國安修法 公開鼓吹戰爭 最重罰百萬

行政院會18日通過《國家安全法》等4項修法草案，明定無論是實體或網路上，任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處100萬元罰鍰。由於「公開鼓吹戰爭」定義模糊，在野質疑執政黨以國安之名限縮人民自由，不排除在立院封殺法案。

詳見國安修法 公開鼓吹戰爭 最重罰百萬。

川普對台軍售3500億 規模史上最大

美國五角大廈國防安全合作署（DSCA）17日表示，國務院已批准M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、標槍飛彈等8案，總額逾111億美元，約新台幣3500億對台軍售案，並進行「知會國會」程序。這是川普2.0第2度對台軍售，更是美國史上最大規模對台軍售案。

詳見川普對台軍售3500億 規模史上最大。

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，民進黨團批評，立院函覆公文根本未見高院所認定的助理費為「實質補助，彈性勻用」等內容。（記者羅沛德攝）

空軍退伍少校李文生淪共諜，判刑15年定讞。（資料照）

