南方雲系北移今明各地有雨 東半部防較大雨勢

氣象署指出，今天南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯。（資料照）

中央氣象署指出，今天（19日）南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用。

今日氣溫方面，氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。

請繼續往下閱讀...

另外，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全。

氣象署也提醒，今晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，駕駛朋友請注意路況安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風減弱及南方雲系北移，環境風場為偏東風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週六南方雲系北移，各地有短暫陣雨；東半部下雨時間多，有局部較大雨勢發生機率，西半部上半天降雨地區仍多，下半天逐漸減少。

週日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、大台北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，大臺北山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週三東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，下週四東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週五至下下週日東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。其中下週五北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；下週六、下下週日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 27 19 ~ 24 20 ~ 25 19 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法