    首頁 > 生活

    南方水氣抵達！今明冬雨過境全台 下週又有另一波冷空氣南下

    2025/12/19 06:06 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇指出，過去一兩天東北季風帶來的雨，侷限在東北部，但隨著南方水氣抵達，今天白天起全台各地都會飄雨，根據氣象署最新的降雨預報，未來48小時全台都有一波冬雨過境，特別是東半部雨量較多。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，隨著南方水氣抵達，未來兩天全台都有一波冬雨過境，特別是東半部雨量會較多，雖然雨勢不至於過大，但下雨機率很高，提醒民眾外出時多加留意。至於週日又有東北季風等級的冷空氣南下，北部、東半部仍有局部短暫雨，下週一、二轉乾，但下週三、四又有另一波冷空氣南下，北台再轉「濕涼微冷」。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，過去一兩天東北季風帶來的雨，侷限在東北部，但隨著南方水氣抵達，今天白天起全台各地都會飄雨，根據氣象署最新的降雨預報，未來48小時全台都有一波冬雨過境，特別是東半部雨量較多。

    颱風論壇提醒，雖然雨勢不至於過大，但下雨機率很高是確定的，提醒在外有活動的民眾多加留意！至於週日目前預估水氣減少，雨區會快速的回縮到東北部一帶，回到典型的冬季天氣型態。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨中高雲由南海移入、結構鬆散，降水回波偏弱，山區及東半部有局部雨。今、明兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨、其他平地亦有偶飄零星小雨的機率；白天舒適、早晚略偏涼。

    吳德榮表示，週日「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率。至於中南部週日、一受影響皆輕微、晴朗穩定。下週二季風再減弱，各地晴朗、氣溫回升。

    吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，下週三、四另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉「濕涼微冷」，其他地區氣溫略降。

