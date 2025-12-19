為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中大安港園區媽祖雕像終於蓋鋼架 招商規劃濱海渡假村

    2025/12/19 00:18 記者張軒哲／台中報導
    台中大安港媽祖雕像施工架鋼架工。（記者張軒哲攝）

    台中大安港媽祖雕像施工架鋼架工。（記者張軒哲攝）

    大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經3任台中市長，盼了12年，台中市興富發文化藝術基金會捐贈主體高30公尺的花崗石媽祖雕像，本月總算建置鋼架，展開招商，尚未有廠商表態。市府朝興建渡假飯店規劃，已有連鎖飯店業者現勘，但認為地理位置偏遠，後續經營與遊客人數都要審慎評估。

    大安港媽祖文化園區第一階段基座場館完工後，空有基座多年，會館及視廳會議室長年閒置，台中市政府夏季舉辦「海洋觀光季」系列活動，在大安港媽祖文化園區引進市集、施放造型風箏，室內舉辦展覽，吸引遊客戲水遊玩，但活動結束，媽祖園區又開始閒置，冬季幾乎沒有遊客，目前園區與會館年終例行維修中。

    台中市觀旅局說，已啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案招商作業」，安排廠商會勘，可規劃媽祖文化展示、餐廳、觀海觀星露台、主題旅宿等，從苗栗到大甲濱海區域缺乏渡假飯店，媽祖文化園區有一塊1公頃多的草坪，適合興建濱海渡假飯店。

    市議員施志昌說，媽祖園區營運招標，已多次流標，若市府無其他規劃，即使雕像建成，整體園區也難逃閒置命運。市議員楊典忠說，海線觀光近年人潮下滑，高美遊客中心、海洋館已是警訊，每座重大建設都是好幾億巨資，但是蓋個雕像、找個廠商，這種初階觀光的時代已經過去，提升景點遊程的CP值，加強區域性觀光行銷效益，這樣促參招商才有意義。

    市議員李文傑說，媽祖園區周邊景觀及設施這幾年陸續有改善，觀旅局要設法推動海線觀光，不能淪為蚊子園區。

