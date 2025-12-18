為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「校外道安情境遊戲」線上闖關 1成學童不清楚視野死角成因

    2025/12/18 23:57 記者蔡昀容／台北報導
    學生使用平板、電腦等工具，體驗「校外教學安全Go」線上闖關遊戲，學習道安知識。（遠通提供）

    為促進弱勢交通族群（VIPS）用路安全，民間推出「校外教學安全Go」線上闖關遊戲，透過模擬校外教學情境，傳遞兒童乘車、停車場等道安知識。遊戲測驗雖顯示學童安全意識普遍提升，但仍有近1成學童不清楚「視野死角」成因。

    警政署統計，台灣近四年年均有1萬0476名12歲以下兒童在交通事故中傷亡，相當於每天28名孩子因事故受傷或失去生命。靖娟基金會分析，兒童身為行人時，主要死傷肇因前三名為「穿越道路未注意左右來車」、「未依標誌或標線穿越道路」及「在道路上嬉戲或奔走不定」。

    為深化兒童交通安全意識，遠通電收、遠創智慧uTagGo、靖娟兒童安全文教基金會與徐元智先生紀念基金會，今年合作推出「校外教學安全Go」線上闖關遊戲與道安測驗，透過沉浸式互動情境，宣導兒童乘車安全須知。

    遠通電收說，2018年起即參與靖娟「小黃帽計畫」，並合力製作3部「兒童道安數位教材」及交通安全繪本提供全國小學免費申請。加上今年推出的道安遊戲，累計超過3500所學校申請、觸及超過35萬名學童，希望縮短城鄉道安教育落差。

    今年透過「校外教學安全Go」線上遊戲分析5766份道安測驗結果，仍有近1成學童不清楚「駕駛視野死角」是因為車體較高大及進入駕駛眼睛看不到的範圍所造成，顯示視野死角認知有待加強。

    分析也發現，學童在乘車與停車場安全觀念普遍正確，有高達98％知道上車第一件事是繫上安全帶；也有高達91％的學童明白，下車後應依照指示行走且不在車輛四周逗留、97％學童認知停車場並非遊戲場所。

    靖娟基金會對此提醒，兒童因為身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記防範視野死角「集、探、轉」口訣：「集」中注意力，專心行走、專注行車；左右「轉」確認，左右查看來車與行人；「探」頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。

