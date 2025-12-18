為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鄭宗哲、陳柏毓返台回饋基層 公益棒球營前進新竹

    2025/12/18 23:46 記者蔡昀容／台北報導
    旅美選手鄭宗哲分享守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。（華航提供）

    華航今（18）日於新竹市西門國小舉辦第六屆「華航公益棒球營」，請美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊3A旅美球星鄭宗哲、陳柏毓，陪伴新竹市西門國小、新竹縣大同國小及關西國小超過百名小球員進行一日訓練體驗。

    這次活動以新竹地區為起點，串聯西門、大同與關西國小3所積極培育少棒的學校，3校球隊皆以堅毅精神與表現聞名。華航也捐贈訓練棒球，支持3校持續發展少棒運動，同時邀請球星親身示範與實作指導，強化孩子基礎知識。

    華航資深副總經理李榮輝出席棒球營，他表示，照顧飛機講求專心與細心，打棒球也是一樣，期盼孩子在球場上學習專注、勇於嘗試，在一次次練習中累積自信。

    公益棒球營課程包括暖身動作、精準傳接球、守備與打擊技術及趣味分組實戰。旅美投手陳柏毓以穩健控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎；內野手鄭宗哲則分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。

    兩位球星鼓勵孩子保持初心。陳柏毓表示，看到小朋友開心投球，就想起自己剛開始接觸棒球的快樂。鄭宗哲說，希望自己繼續努力，成為孩子心中想繼續打球的理由。現場小球員雀躍地說，第一次和職棒球員同場練球，真的很開心。

    旅美投手陳柏毓示範控球與節奏，帶孩子培養基礎。（華航提供）

