    首頁 > 生活

    急診、家醫科能做醫美手術？衛福部2度開會喬不攏 12/31前公告新法

    2025/12/18 20:44 記者林志怡／台北報導
    衛福部。（資料照）

    衛福部力拚「特管辦法」修法，消滅醫界直美潮，並要求醫美手術執行醫師需具有「大外科」資格，並一度將急診科、家醫科納入，但衛福部長石崇良表態「個人不認同」，今日醫事司再度邀集醫界團體討論，仍未能取得共識，後續將依循立法程序，召開內部會議討論，並拍板最終方案，預計年底前公告，明年元旦正式上路。

    衛福部日前預告「特管辦法」修法草案後，引起醫界正反兩派內戰，經醫事司前後二度邀集相關醫事團體討論相關爭議，得出3點共識，認定家醫科屬於大外科、2019年前畢業的醫師，若無專科醫師資格、有實務經驗，滿足條件即可繼續從事美容醫學處置，以及「以輔導認證取代強制評鑑」。

    然而，石崇良表態不認同將急診科、家醫科納入大外科後，繼上週會議，今日再度召開會議討論相關事宜。醫事司長劉越萍表示，今日會議中，仍未能就急診科、家醫科納入大外科與否取得共識，前述2專科仍表達希望納入的立場，與會團體也提出很多疑慮與建議事項。

    劉越萍說，衛福部已連續2週蒐集外部意見，並給予相關團體發言機會，細節上難免有歧見，而衛福部秉持美容醫學要能提供更好的服務，提升病人安全跟品質的立場，仍會如期推動修法。

    此外，劉越萍指出，後續將依循正常法規程序，於內部會議中，由法規專家檢視初擬文字後，由衛福部內部拍板最終方案，並預計在12月31日前公告，並於明年元旦正式上路，修法期程不變。

