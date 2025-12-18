為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中埔蘭花溫室打造高架草莓園 精品等級搶攻春節禮盒

    2025/12/18 20:41 記者王善嬿／嘉義報導
    蘭花業者黃敏寧利用草莓高架灌溉系統，以及健康的草莓苗，培育宛如精品的白草莓。（記者王善嬿攝）

    蘭花業者黃敏寧利用草莓高架灌溉系統，以及健康的草莓苗，培育宛如精品的白草莓。（記者王善嬿攝）

    嘉義蘭花業者黃敏寧在嘉縣中埔鄉富收村打造蝴蝶蘭種苗廠，看準草莓商機新設草莓園，自國外引進草莓高架灌溉系統，不僅智慧調控氣溫、濕度等環境，還能升降調控日照、提高育成率，近1個多月種植約2萬5000株紅色、白色草莓，預計可生產2萬5000斤，預計明年1月上市，在農曆春節前搶攻禮盒市場。

    立委王美惠今到草莓園參觀，體驗自行採摘草莓樂趣，她說，看到自動化的科技栽培系統，對於農業的智慧科技很驚豔；以往國人多要到日本旅遊，才能品嚐大顆、香甜的白草莓，現在嘉義縣、市交界就有白草莓產地，讓民眾能就近品嚐精品草莓。

    黃敏寧表示，中埔蘭花種苗廠2023年設置，到日本草莓園參訪、荷蘭參展時，發現歐美、日本引進高架灌溉系統栽種草莓行之有年；蘭花溫室條件，與草莓育成環境雷同，為了將種苗廠使用效益最大化，砸逾千萬元引進國內少有的高架灌溉系統，闢建約330坪高架草莓園。

    黃敏寧說，為了栽種草莓朝精緻農業科技化發展，與生技公司合作，培育健康的草莓苗植株，減少病蟲害影響，採收期可達3、4期，今年5、6月陸續育苗，11月引進高架灌溉系統，該套系統能自動化升降，除了讓園區管理更有效率，也能調控草莓的日照程度，有助提升產量，且因低於攝氏25度氣溫等環境條件可控制，有助調配產期收成草莓，提升收益。

    立委王美惠（右）今到高架草莓園參訪，品嚐精品草莓。（記者王善嬿攝）

    立委王美惠（右）今到高架草莓園參訪，品嚐精品草莓。（記者王善嬿攝）

    黃敏寧運用草莓高架灌溉系統等智慧科技，打造精緻農業。（記者王善嬿攝）

    黃敏寧運用草莓高架灌溉系統等智慧科技，打造精緻農業。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播