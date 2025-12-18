中埔蘭花溫室打造高架草莓園 精品等級搶攻春節禮盒

蘭花業者黃敏寧利用草莓高架灌溉系統，以及健康的草莓苗，培育宛如精品的白草莓。（記者王善嬿攝）

嘉義蘭花業者黃敏寧在嘉縣中埔鄉富收村打造蝴蝶蘭種苗廠，看準草莓商機新設草莓園，自國外引進草莓高架灌溉系統，不僅智慧調控氣溫、濕度等環境，還能升降調控日照、提高育成率，近1個多月種植約2萬5000株紅色、白色草莓，預計可生產2萬5000斤，預計明年1月上市，在農曆春節前搶攻禮盒市場。

立委王美惠今到草莓園參觀，體驗自行採摘草莓樂趣，她說，看到自動化的科技栽培系統，對於農業的智慧科技很驚豔；以往國人多要到日本旅遊，才能品嚐大顆、香甜的白草莓，現在嘉義縣、市交界就有白草莓產地，讓民眾能就近品嚐精品草莓。

黃敏寧表示，中埔蘭花種苗廠2023年設置，到日本草莓園參訪、荷蘭參展時，發現歐美、日本引進高架灌溉系統栽種草莓行之有年；蘭花溫室條件，與草莓育成環境雷同，為了將種苗廠使用效益最大化，砸逾千萬元引進國內少有的高架灌溉系統，闢建約330坪高架草莓園。

黃敏寧說，為了栽種草莓朝精緻農業科技化發展，與生技公司合作，培育健康的草莓苗植株，減少病蟲害影響，採收期可達3、4期，今年5、6月陸續育苗，11月引進高架灌溉系統，該套系統能自動化升降，除了讓園區管理更有效率，也能調控草莓的日照程度，有助提升產量，且因低於攝氏25度氣溫等環境條件可控制，有助調配產期收成草莓，提升收益。

立委王美惠（右）今到高架草莓園參訪，品嚐精品草莓。（記者王善嬿攝）

黃敏寧運用草莓高架灌溉系統等智慧科技，打造精緻農業。（記者王善嬿攝）

