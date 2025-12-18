為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮外海晚間5.1地震 氣象署:板塊活躍區 能量累積釋放快速

    2025/12/18 20:16 記者林志怡／台北報導
    花蓮外海今晚發生芮氏規模5.1地震，花蓮縣鹽寮最大震度4級。（圖為中央氣象署提供）

    花蓮外海今晚發生芮氏規模5.1地震，花蓮縣鹽寮最大震度4級。（圖為中央氣象署提供）

    花蓮外海今晚7時32分發生芮氏規模5.1的地震，花蓮縣鹽寮最大震度達到4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這次地震發生位置，本身就是板塊活躍地區，能量累積、釋放都相當快速，隨時可能再有地震發生，民眾持續注意地震相關訊息，並落實平時防震準備即可，不用過度緊張。

    中央氣象署指出，今日晚間7時32分於花蓮縣外海發生芮氏規模5.1的地震，地震深度為31.6公里，花蓮鹽寮測得最大震度4級，花蓮縣花蓮市、宜蘭縣南澳等震度達到3級，南投縣、桃園市、新竹縣、新北市、彰化縣等最大震度2級。

    吳健富說明，這次地震發生位置，與12月8日晚間發生、芮氏規模5.7的地震發生位置相近，因菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊下方，本身就是台灣附近板塊活動較活躍的區域，地震相當頻繁，能量累積與釋放都非常快速，地震深度從淺到深都有。

    對於這次地震，吳健富表示，這次地震規模沒有到非常大，且有一定深度，影響範圍相對有限，僅有花蓮達到國家級警報標準，中南部則沒有太大的感受，北部地區因台北盆地的地形放大，加上高樓共振效應，加上時處晚間，民眾感受可能會比較明顯。

    吳健富提醒，台灣一年有30至40個規模5至6的地震，民眾後續持續注意地震消息，並落實防震準備即可，不用過度擔憂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播