花蓮外海晚間5.1地震 氣象署:板塊活躍區 能量累積釋放快速

花蓮外海今晚發生芮氏規模5.1地震，花蓮縣鹽寮最大震度4級。（圖為中央氣象署提供）

花蓮外海今晚7時32分發生芮氏規模5.1的地震，花蓮縣鹽寮最大震度達到4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這次地震發生位置，本身就是板塊活躍地區，能量累積、釋放都相當快速，隨時可能再有地震發生，民眾持續注意地震相關訊息，並落實平時防震準備即可，不用過度緊張。

中央氣象署指出，今日晚間7時32分於花蓮縣外海發生芮氏規模5.1的地震，地震深度為31.6公里，花蓮鹽寮測得最大震度4級，花蓮縣花蓮市、宜蘭縣南澳等震度達到3級，南投縣、桃園市、新竹縣、新北市、彰化縣等最大震度2級。

吳健富說明，這次地震發生位置，與12月8日晚間發生、芮氏規模5.7的地震發生位置相近，因菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊下方，本身就是台灣附近板塊活動較活躍的區域，地震相當頻繁，能量累積與釋放都非常快速，地震深度從淺到深都有。

對於這次地震，吳健富表示，這次地震規模沒有到非常大，且有一定深度，影響範圍相對有限，僅有花蓮達到國家級警報標準，中南部則沒有太大的感受，北部地區因台北盆地的地形放大，加上高樓共振效應，加上時處晚間，民眾感受可能會比較明顯。

吳健富提醒，台灣一年有30至40個規模5至6的地震，民眾後續持續注意地震消息，並落實防震準備即可，不用過度擔憂。

