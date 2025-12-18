為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園青溪國小1650人 垃圾費「隨袋徵收」每月省400元

    2025/12/18 19:02 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市府市長蘇俊賓至青溪國小了解垃圾費隨袋徵收情形。（環保局提供）

    桃園市政府將自明年起推動非家戶垃圾費「隨袋徵收」政策，副市長蘇俊賓前天前往桃園區青溪國小視察使用專用垃圾袋情況，校長徐衍正提到，全校約1650人，每2日僅約使用3個120公升的專用垃圾袋，每天垃圾處理費約65元，每個月不超過2000元，目前學校隨水費徵收的垃圾處理費每月約2400元，每個月至少節省400元，這還不包含購買垃圾袋費用。

    徐衍正表示，其實各個學校很早就開始推動垃圾分類、資源回收，因此推動垃圾費「隨袋徵收」對學校影響不大，以往處理垃圾原本就有大袋裝小袋的情形，例如，廁所的小垃圾袋都是直接裝在大垃圾袋不會回收，未來使用專用垃圾袋至少省下大垃圾袋的經費，一個月可以節省2、300元。

    蘇俊賓表示，學校推廣資源回收已經行之經年，不管是寶特瓶、鐵鋁罐或廢乾電池該怎麼處理都一目了然，甚至學校環保志工服務超過卅年，這也教育著下一代要身體力行垃圾減量，學生們都能接受垃圾費隨袋徵收，也是這次專用垃圾袋政策能夠在學校推行原因。

    環保局長顏己喨表示，垃圾費隨袋徵收政策對象僅限於非家戶，並不包含一般民眾，為避免民眾將家戶垃圾帶入校園丟棄，環保局已協助學校設置「垃圾請自行帶走」、「勿任意棄置垃圾」等標語，並請學校將垃圾子車上鎖；環保局也和學校建立通報巡查機制，若發現違規情形，將立即通知稽查人員破袋稽查，違規者最高可依廢棄物清理法裁處6000元。

