水路權管單位未清淤致淹水 桃市訂自治條例最高開罰10萬

桃園有些地方淹水是因水路權責不清，無人清淤所導致。（水務局提供）

未清淤是桃園市淹水主要原因，但追究原因發現，水路的權責管理單位不明，桃園市政府因此訂定「桃園市其他排水自治條例」，要求各權管單位要負責水路維護，如果有填塞、毀損、置廢棄物等禁止行為，最高將罰鍰10萬元，自治條例今天送議會2、3讀，通過後送中央核備，最快明年上半年上路。

水務局長劉振宇表示，依中央訂定「排水管理辦法」，排水水路共有五種，除農田、市區、事業、區域等排水都有權管單位，無權管單位則列為「其他排水」，並授權地方政府制定自治條例進行管理，桃園市是全國第1個設置「其他排水自治條例」的地方政府。

劉振宇說，以往很多地方農田、事業水路，因為農田、工廠不見了，但權管單位沒有公告廢止，導致每逢大雨淹水情形嚴重，而原來權管單位也不認帳，導致三不管，為此配合自治條例，水務局明年編列八百萬元針對其他水路進行普查，尤其是廢棄的水路，會進行歷史調查，了解之前到底是屬於農田、市區、事業、區域排水，確立責任歸屬，未來維管單位繼續擺爛，市府可依其他排水自治條例開罰。

劉振宇說，通過其他排水自治條例後，對於非屬農田、市區、事業、區域等排水的其他排水會由市府接管，也會編列預算維護，目前已經盤點200多條其他排水，將由市府所屬單位接管。

