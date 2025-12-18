為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水路權管單位未清淤致淹水 桃市訂自治條例最高開罰10萬

    2025/12/18 19:21 記者謝武雄／桃園報導
    桃園有些地方淹水是因水路權責不清，無人清淤所導致。（水務局提供）

    桃園有些地方淹水是因水路權責不清，無人清淤所導致。（水務局提供）

    未清淤是桃園市淹水主要原因，但追究原因發現，水路的權責管理單位不明，桃園市政府因此訂定「桃園市其他排水自治條例」，要求各權管單位要負責水路維護，如果有填塞、毀損、置廢棄物等禁止行為，最高將罰鍰10萬元，自治條例今天送議會2、3讀，通過後送中央核備，最快明年上半年上路。

    水務局長劉振宇表示，依中央訂定「排水管理辦法」，排水水路共有五種，除農田、市區、事業、區域等排水都有權管單位，無權管單位則列為「其他排水」，並授權地方政府制定自治條例進行管理，桃園市是全國第1個設置「其他排水自治條例」的地方政府。

    劉振宇說，以往很多地方農田、事業水路，因為農田、工廠不見了，但權管單位沒有公告廢止，導致每逢大雨淹水情形嚴重，而原來權管單位也不認帳，導致三不管，為此配合自治條例，水務局明年編列八百萬元針對其他水路進行普查，尤其是廢棄的水路，會進行歷史調查，了解之前到底是屬於農田、市區、事業、區域排水，確立責任歸屬，未來維管單位繼續擺爛，市府可依其他排水自治條例開罰。

    劉振宇說，通過其他排水自治條例後，對於非屬農田、市區、事業、區域等排水的其他排水會由市府接管，也會編列預算維護，目前已經盤點200多條其他排水，將由市府所屬單位接管。

    桃園有些地方淹水是因水路權責不清，無人清淤所導致。（水務局提供）

    桃園有些地方淹水是因水路權責不清，無人清淤所導致。（水務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播