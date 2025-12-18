長榮航空提升3D立體飛行地圖 新增城市旅遊及兒童探索功能

長榮航空。（記者吳亮儀攝）

長榮航空機上娛樂系統的飛行地圖大升級，2026年第一季起上線，視覺效果顯著提升之外，並新增城市旅遊景點資訊和兒童探索模式；現役的波音787、波音777-300ER機隊將陸續升級，待交付的空中巴士A350-1000客機也會內建這款軟體。

長榮航空表示，有別於傳統飛行地圖單方面的傳遞飛航資訊，機上娛樂系統領導品牌Panasonic Avionics Corporation旗下的 Arc™ 3D立體飛行地圖軟體全新介面主打高解析度3D視覺體驗、流暢操作與深度互動等3大特色，旅客能從15種以上視角自由切換，包括從窗戶、俯瞰、追隨、駕駛艙等視覺感；此次新增的街道地圖，則清楚呈現各地旅遊景點資訊。

長榮航空指出，全新3D飛行地圖最特別的獨家功能，是為家庭旅遊量身打造的兒童探索模式，結合恐龍主題和即時飛行數據，讓兒童跟著白堊紀末期的風神翼龍身影，順著航機飛行路徑飛往目的地，眼前的螢幕更彷彿化身為史前歷史博物館，航行地區會出現遠古時期生長在該地帶的恐龍，讓飛行更具趣味與學習價值，寓教於樂。Arc Vistas飛行螢幕保護程式，以電影級視覺效果呈現飛行景緻。

長榮航空表示，導入服務後，將成為亞洲區航空公司中最大訂單量的客戶，也是亞洲區領先使用該技術的航空公司。

