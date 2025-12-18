週五氣溫回升！各地降雨機會增 東半部慎防局部大雨

週五東半部地區有局部較大雨勢發生的機率。（資料照）

週五（19日）因東北季風減弱，北部及東北部氣溫會稍回升，預計各地高溫約在22至25度，但各地及澎湖、金門、馬祖會有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象署預報，週五受南方雲系北移，除了東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢外；西半部的降雨機率也會逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣型態，外出建議攜帶雨具備用。而清晨的中南部地區，則易有低雲或局部霧恐影響能見度，請多加注意。

溫度方面，週五因東北季風減弱，北部、東北部及東部地區的氣溫會稍微回升，預計各地高溫約22至25度，低溫約17至19度，有下雨時各地天氣都會涼一些。離島的澎湖為晴時多雲，約20至22度；金門為多雲時陰短暫雨，約16至21度；馬祖為多雲時陰短暫雨，約15至16度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週日與下週一北部及東北部仍然偏涼，但其他地區日間高溫反而有回升的趨勢，南部地區高溫可達26至27度，日夜溫差較大、早出晚歸請注意保暖。

​紫外線指數方面，週五僅基隆市、台北市、新北市、連江縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週五各地高溫約在22至25度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五空品多為普通。（擷取自空氣品質監測網）

