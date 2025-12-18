碳邊境調整「台版CBAM」明年起水泥試申報 鋼鐵品項上半年公布

環境部表示，台版CBAM首波優先推動列管水泥業、鋼鐵業產品，其中水泥列管產品已與水泥公會取得共識，將比照歐盟CBAM，列管6品項，規劃明年起試申報。（記者黃宜靜攝）

歐盟碳邊境調整機制（CarbonBorder Adjustment Mechanism, CBAM）將於2026年正式實施，環境部表示，台版CBAM首波優先推動列管水泥業、鋼鐵業產品，其中水泥列管產品已與水泥公會取得共識，將比照歐盟CBAM，列管6品項，規劃明年起試申報；至於鋼鐵因品項多，仍持續與鋼鐵公會討論中，預計將於明年上半年確認列管品項。

環境部於今（18）日舉行「因應歐盟CBAM我國目前的做法」記者會，氣候變遷署長蔡玲儀表示，為避免碳洩漏及維護我國產業競爭力，環境部啟動台版CBAM試申報制度，目前正與水泥、鋼鐵公會及相關單位討論列管產品、碳排放量預設值、計算邊界等試申報事宜，其中環境部與水泥公會已有共識，將比照歐盟CBAM，列管包括：水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、經鍛燒高嶺土/其他高嶺土質黏土等6項產品，規劃明年開始試申報。

蔡玲儀指出，鋼鐵因品項多，目前仍持續與鋼鐵公會、相關業者持續討論，盼與鋼鐵業者取得共識，預計明年上半年確認哪些鋼鐵產品能納入台版CBAM試申報，並將從上游產品先進行。

