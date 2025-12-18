為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    碳邊境調整「台版CBAM」明年起水泥試申報 鋼鐵品項上半年公布

    2025/12/18 18:47 記者黃宜靜／台北報導
    環境部表示，台版CBAM首波優先推動列管水泥業、鋼鐵業產品，其中水泥列管產品已與水泥公會取得共識，將比照歐盟CBAM，列管6品項，規劃明年起試申報。（記者黃宜靜攝）

    環境部表示，台版CBAM首波優先推動列管水泥業、鋼鐵業產品，其中水泥列管產品已與水泥公會取得共識，將比照歐盟CBAM，列管6品項，規劃明年起試申報。（記者黃宜靜攝）

    歐盟碳邊境調整機制（CarbonBorder Adjustment Mechanism, CBAM）將於2026年正式實施，環境部表示，台版CBAM首波優先推動列管水泥業、鋼鐵業產品，其中水泥列管產品已與水泥公會取得共識，將比照歐盟CBAM，列管6品項，規劃明年起試申報；至於鋼鐵因品項多，仍持續與鋼鐵公會討論中，預計將於明年上半年確認列管品項。

    環境部於今（18）日舉行「因應歐盟CBAM我國目前的做法」記者會，氣候變遷署長蔡玲儀表示，為避免碳洩漏及維護我國產業競爭力，環境部啟動台版CBAM試申報制度，目前正與水泥、鋼鐵公會及相關單位討論列管產品、碳排放量預設值、計算邊界等試申報事宜，其中環境部與水泥公會已有共識，將比照歐盟CBAM，列管包括：水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、經鍛燒高嶺土/其他高嶺土質黏土等6項產品，規劃明年開始試申報。

    蔡玲儀指出，鋼鐵因品項多，目前仍持續與鋼鐵公會、相關業者持續討論，盼與鋼鐵業者取得共識，預計明年上半年確認哪些鋼鐵產品能納入台版CBAM試申報，並將從上游產品先進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播