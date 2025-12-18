為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄》伊甸基金會走入社區 冬日派對登場

    2025/12/18 17:52 記者洪臣宏／高雄報導
    親子一同完成迷你耶誕樹。（記者洪臣宏攝）

    高市社會局委託伊甸基金會仁武兒童發展社區服務據點，並與大社圖書分館合作，規劃為期三個月的「冬日派對」社區親子系列課程，讓早療走入社區，其中「耶誕派對」今（18）日登場，社區親子與慢飛天使一起提早體驗聖誕氛圍。

    課程以「冬天與節慶文化」為主軸，引導孩子在遊戲中認識冬季特徵，如季節氣候、衣物選擇、動物冬眠等自然概念；此外，課程也結合生活文化體驗，像是聖誕節創作、搓湯圓、燒仙草、過年習俗認識等。這次設計9梯次課程，帶領慢飛天使與照顧者主動走入社區，同時也讓大眾更了解早療教育。

    今天的課程主題為「耶誕派對」，孩子們在溫馨可愛的耶誕歌曲中暖身，老師運用繪本生動介紹節日由來，親子也一同動手製作迷你耶誕樹，不僅增強了孩子的手部精細動作能力與認知學習，更重要的是，提供親子共學及參與的機會，增進情感交流。

    陳小姐經常到圖書館借書，她說藉由與孩子互動，親子間有更好的溝通，今年會把一起完成耶誕樹放在客廳，當成共同學習的體驗。

    伊甸仁武兒童發展社區服務據點主任鄭淑翠表示，偏鄉地區的早期療育與親職教養支持相對薄弱，許多尚未就學的幼兒，尤其需要主動式的學習刺激，這系列課程，正是針對適齡且在地的親子社區團體而設計。

    親子共學可以增進情感交流。（記者洪臣宏攝）

    伊甸仁武據點攜手大社圖書分館合辦冬日派對課程，走入社區。（記者洪臣宏攝）

