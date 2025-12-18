為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    東北季風接續來襲！週五短暫回暖 耶誕節冷颼颼

    2025/12/18 17:54 記者林志怡／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    入冬後東北季風陸續影響台灣，中央氣象署指出，明後兩天東北季風短暫減弱，北部、東北部白天氣溫可回升至25度，但各地夜間、清晨氣溫維持在17至19度左右，且各地易有降雨發生，下週日、下週三各有一波東北季風，今年耶誕節將保持東北季風影響的天氣型態。

    中央氣象署預報員張承傳說明，明後2天東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，各地氣溫分布差異不大，白天約22至25度，夜間清晨約17至19度，但受到南方雲系北移影響，東半部有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部地區明日降雨機率提高，轉為有短暫陣雨，時間越晚，雨區越大。

    張承傳指出，週六西半部地區雨勢趨緩，上半天仍有短暫陣雨，但下半天起逐漸轉晴，東半部雨勢則會持續至週日，仍有局部短暫陣雨，且同日東北季風增強，迎風面降雨明顯，北海岸、大台北、宜蘭有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園、花東、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    下週一東北季風持續影響，水氣稍有減少，迎風面降雨趨緩，北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北零星降雨，新竹以南多雲到晴。

    張承傳說，下週日至下週一受東北季風增強影響，北部、東北部轉涼，白天氣溫約20至21度左右，中南部陽光露臉，氣溫回升至26、27度，夜間清晨氣溫約16至18度。

    下週二東北季風再度減弱，各地降雨減少，北海岸、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，大台北山區、台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴，且北部氣溫回升至24度左右。

    下週三、週四另有一波東北季風，北部、東北部再度轉涼，約21度上下，低溫約15至18度，北部、東半部降雨增加，有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

