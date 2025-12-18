頭份雨水下水道破損 斥資2000多萬修復

苗栗頭份市雨水下水道破損，斥資2000多萬將修復。圖為永貞抽水站。（資料照）

苗栗縣頭份市部分區域地勢較低，遇大雨容易淹水，陸續建置雨水下水道疏導。不過，較早建置的雨水下水道長期容納突如其來的降雨，肩負排水重擔，市區主要雨水下水道A幹線出現損壞狀況，苗栗縣政府經中央補助2600多萬、總經費約2900多萬，將發包修復改善。

水利處說，預計修復範圍為頭份市A幹線雨水下水道及永貞路幹線，使用已經20年以上，主要將忠孝二路排水引導到中央路，再往永貞路最後經龍鳳大排排出。施工位置主要位於忠孝二路、永貞抽水站旁永貞路東、西幹線及引水箱涵，開挖重新施作既有雨水箱涵頂版破損長約660公尺，以及永貞抽水站周邊雨水23處待修復箱涵。

另外，頭份田寮、東庄里的永貞路、民族路、八德一路一帶地勢較低，每逢豪大雨或颱風易積淹水，縣府爭取中央補助設置啟用永貞抽水站後，也陸續建置N2D雨水下水道，第一期永貞路與民族路路口接到與八德一路與民族路路口已完工，第二期民族路未完成路段及八德一路513公尺估計明年中完工。

