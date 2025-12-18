為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跨海扮演耶誕老公公 關懷心臟病童協會到三總澎湖分院送禮物

    2025/12/18 17:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    關懷心臟病童協會聖誕關懷列車，跨海開抵三總澎湖分院。（記者劉禹慶攝）

    關懷心臟病童協會聖誕關懷列車，跨海開抵三總澎湖分院。（記者劉禹慶攝）

    耶誕節腳步越來越近，社團法人中華民國關懷心臟病童協會今（18）日到三總澎湖分院舉辦「聖誕送禮物」活動。分院副院長田炯璽及協會理事長張素卿等人化身耶誕老公公，到兒童病房及在1樓大廳發放小禮物。

    中華民國關懷心臟病童協會長期關懷地區幼兒，2024年擴大舉辦「兒童心臟篩檢活動」，提供幼童心臟超音波檢查、心電圖檢查，主動發掘幼童出現異常現象，再由醫師提出相關專業醫療建議、定期追蹤，以保障每一位幼童都有幸福美好的未來。張素卿說，協會2023年在澎湖設立服務處，與三總澎湖分院合作，為每一位幼童提供篩檢、異常追蹤及治療，如有需要協助後送就醫，希望陪伴病童共同接受治療快樂成長。

    關懷心臟病童協會聯合三總澎湖分院，理事長張素卿率領關懷團隊，到醫院舉辦溫馨的耶誕節關懷病童公益活動，雖然在醫院看病都是身體不適，但小朋友們被突如其來的小確幸感染歡樂氣氛。

    為了讓這些勇敢的小天使感受到社會溫暖，澎湖分會志工們及田炯璽副院長扮成耶誕老公公，到小兒科診間及病房、診間分送小禮物，讓小朋友、來院患者感受耶誕氣氛，也讓其他病患分享過節溫馨喜氣。

    三總澎湖分院副院長田炯璽化身耶誕老公公分送禮物。（記者劉禹慶攝）

    三總澎湖分院副院長田炯璽化身耶誕老公公分送禮物。（記者劉禹慶攝）

