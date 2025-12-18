澎湖縣長陳光復跨海取經 與盧秀燕相約「澎湖通」、「台中通」互通

澎湖縣長陳光復（左）跨海取經，拜會台中市長盧秀燕。（記者蘇孟娟攝）

澎湖縣長陳光復今天率領縣府團隊69人訪問台中市政府，取經台中數位治理與智慧城市，澎湖也推「澎湖通」，整合交通並發行500元消費券促進觀光，台中市長盧秀燕說，盼跨縣市合作，未來「澎湖通」與「台中通」互通，資源共享，嘉惠兩縣市民眾。

陳光復拜會盧秀燕，與多位主管到台中學習智慧城市與數位發展經驗，也不忘行銷澎湖觀光，明年1月18日舉辦「年年有魚」主題路跑，活動最大亮點是完賽選手都能獲得1條1公斤重的石斑魚；「台中通」整合市政與購物功能，澎湖也在推動「澎湖通」，整合交通並發行500元消費券促進觀光。

盧秀燕說，台中在各縣市中率先成立數位局，因應科技不斷發展，推動智慧化提升民眾生活，目前數位治理廣泛，包括透過影像監測取締烏賊車、追蹤亂倒垃圾等，台中購物節將所有抽獎兌獎流程線上化，藉由全程數位化不僅大幅節省行政成本與人力，也更易擴大規模，市府進一步從購物節APP出發，進一步擴充為「台中通」，直接實現數位市民卡，現在下載已累積309萬次。

盧秀燕說，期盼縣市強化合作，未來「澎湖通」、「台中通」也能有功能互通，嘉惠兩縣市民眾互蒙其利。

