    生活

    曾每天哭1小時才上工 越籍移工致力照護轉任中階技術人力

    2025/12/18 17:35 記者劉人瑋／台東報導
    只要努力、用心、真誠以待，移工獲得技術能照顧長者與家人，同時在新政策下獲得永居。（民眾提供）

    只要努力、用心、真誠以待，移工獲得技術能照顧長者與家人，同時在新政策下獲得永居。（民眾提供）

    台東的迦南護理之家服務8年多的越南籍照顧服務員「阿鶯」胡氏鶯（HO THI OANH），因耐心陪伴長輩獲肯定，今年成為該機構首位轉任「中階技術人員」的外籍照服員。胡氏鶯說，剛來台灣時因挫折感與不安，上工前都先哭1小時，如今照護專業獲肯定、薪資提高、留台工作更有保障。

    迦南護家照服員約有半數為外籍移工，其中，長輩口中的「阿鶯」胡氏鶯是服務年資最久。迦南護家護理長林宗瑩表示，外籍照護人才的養成及留任不容易，阿鶯在照護專業上的學習與努力，是願意支持與栽培的關鍵，又在「長照3.0」政策下，機構引進中階技術移工制度，經團隊評估專業能力並鼓勵她取得資格，阿鶯終成為團隊的中階技術人員。

    機構表示，阿鶯對長輩的用心表現在日常細節裡，誰喜歡喝溫水、哪位奶奶需要鼓勵用餐、哪位爺爺睡覺習慣開著小燈，為半夜容易咳嗽的爺爺在床邊準備一個小袋子等。她也會從協助住民抬手、翻身、換尿布等過程中，細心觀察、發現異常並即時回報，因此長輩看到她都喜喊：「阿鶯啊，妳來啦！」，醒來未見她還會關心詢問：「阿鶯去哪了？」

    阿鶯說，剛來台灣壓力大到每天上班前先哭一小時，但轉念「別人做得到，我也能」，常要求自己「再努力一點」，一邊照顧長輩，一邊把同事說的每一句話寫在小本子裡；回到宿舍反覆練習、模仿，從基礎單字到照護專業語彙，她一個字一個字練。

    阿鶯8年多來的努力讓她在2023年榮獲「台東縣績優移工」，今年2月再取得外籍「中階技術人員」資格。機構表示，這是對阿鶯用心在照護專業上的肯定，代表阿鶯可以跟著迦南團隊「一起做」，甚至「帶著做」，移工可以是助力還能成為主力並技術傳承。

    只是阿鶯自己在台任看護，母親卻在越南中風臥床。她說，當時只能線上指導家人照顧母親，一開始母親還需要他人協助翻身，2、3個月後已能坐起來，半年後開始練習走路，如今已能生活自理還能下田農務，「來台灣賺錢，選擇走這條長照之路，是正確的」。

    阿鶯說，轉任中階技術人員後薪資提高、沒有工作年限，還能永久居留，更省下每月給仲介公司的仲介費。只是取得資格的過程中，語言測驗對許多在機構服務的外籍照服員來說最難通過，建議在工作之餘，多利用網路資源學習中文，多一點用心，取得資格並不難。

    熱門推播