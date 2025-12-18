政府修法擴大公共數位服務無障礙，全教總促納內部公務系統。圖為全教總今日公布十大教育新聞。（記者羅沛德攝）

行政院今（18）日通過「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，擴大要求各級政府、公營事業等網站及APP應通過無障礙檢測，全國教師工會總聯合會（全教總）今發聲明，肯定政府強化公共數位服務無障礙之方向，但提醒草案獨漏與身心障礙公務人員日常工作最息息相關的「內部公務系統」，此一重大疏漏讓無障礙政策只做半套，嚴重背離「身心障礙者權利公約（CRPD）」精神，使為數眾多的身心障礙公務人員及公立學校教師，持續被困在充滿障礙的數位工作環境中。

全教總理事長侯俊良表示，全教總已連續兩屆在立法院提案，強烈主張應於「身權法」中增訂第40條之1，明文規定「進用身心障礙者之各級政府機關、公立學校及公營事業機構，應本於平等精神，至少提供其執行業務基本所需之友善資訊及通訊傳播系統。」此修法之迫切性，在於解決現行法令的巨大漏洞。

請繼續往下閱讀...

侯俊良表示，現行「身權法」僅規範「公共資訊」無障礙，對身心障礙員工執行職務所必需的內部作業系統、人事差勤系統、公文管理系統等「就業環境資訊無障礙」完全無法可管，導致機關即使依法進用身心障礙者，卻可能因內部系統充滿障礙，使其難以發揮專業能力，甚至舉步維艱，這對仰賴螢幕報讀軟體等輔具的視覺障礙同仁而言，衝擊尤為巨大。

全教總視障專案負責人謝曼莉直指，國家發展委員會雖訂有「政府機關公務系統無障礙指引」，但因其不具法律強制力，各機關遵循狀況參差不齊，導致身心障礙公務人員的勞動權益仰賴機關首長的「恩給」，而非制度的保障，已使保障身心障礙者工作權的「定額進用」制度美意大打折扣，更與CRPD所揭示的平等、尊嚴、充分融入社會之核心價值相去甚遠。

全教總呼籲，立法院採納全教總及許多身心障礙團體長期主張，將「公務機關內部友善職場系統」之義務明確入法，政府理應成為落實身心障礙者權益的模範，不應帶頭成為數位工作障礙的製造者，讓無障礙環境從公共服務真正延伸至工作場所，實現憲法保障人民工作權及CRPD承諾，為所有身心障礙工作者打造一個真正平等、尊嚴的職場環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法