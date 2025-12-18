台灣觀光已到轉型時機 陳世凱點出2大努力方向

交通部長陳世凱18日出席台灣觀光協會捐贈人年會暨69週年慶祝茶會並致詞。（記者叢昌瑾攝）

台灣觀光協會（TVA）今天（18日）舉行捐贈人年會暨69週年慶祝茶會，邀請產官學界出席。交通部長陳世凱致詞表示，近年國旅暢旺，去年達2.2億旅次，不過台灣觀光已到轉型時機，過去重視人次表現，未來應在品質及產值更加努力。

台灣觀光協會捐贈人年會暨69週年慶祝茶會在台北圓山大飯店舉行，旅行相關公協會、國籍航空業者等到場響應，並邀請ForwardKeys智慧與行銷總監Olivier Ponti及韓國文化觀光研究院觀光研究本部長李元熙，分享旅遊數據洞察及韓國旅客輪廓分析。

請繼續往下閱讀...

為培育新世代觀光人才，台灣觀光協會首度設立觀光獎學金，會中也公開表揚「觀光研究獎學金」及「不可錯過的台灣之旅」短片獎學金得主。

台灣觀光協會會長簡余晏致詞表示，亞洲觀光已經巨變，台灣鄰近大國、位於世界中心點，受到全球關注，而從這次得獎作品中，可見台灣觀光已經國際化、AI升級。

台灣觀光協會榮譽會長、圓山飯店董事長葉菊蘭表示，自2019年疫情至今，產業界成長至少3%，無論是穩定度還是旅客成長都非常樂觀，但近年各國不再追求觀光人次成長，而是重視觀光品質，推出更具深度、永續發展及帶動人類自由和平的旅遊產品。

葉菊蘭指出，觀光人才培育很重要，協會過去一年提出觀光研究獎學金、台灣旅行短片獎學金等；韓國觀光研訓院成立後旅客倍增，台灣觀光研訓院也即將成立，這次也邀請韓國文化觀光研究院觀光研究本部長李元熙來年會分享經驗。

交通部長陳世凱表示，近年台灣國旅暢旺，從疫前年約1.6億旅次，成長到去年2.2億旅次，今年預估還會再更高，顯示觀光不再是過去「偶爾去玩一下」的事，而是成為民眾日常。

陳世凱認為，台灣觀光被大家熟悉，已經到該轉型的時機。過去強調觀光人次，未來則要朝品質及產值2個方向更加努力；若要提升產值，必然要先把品質做好。

陳世凱分析，若要吸引國外旅客來台灣玩，就要先把「家裡」做得舒服，桃園機場第三航廈北廊廳12月25日將正式營運。行政院也核定「北回之巔」及「微笑南灣」大型計劃，要將南台灣、北回歸線的觀光特色做出來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法