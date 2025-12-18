台中市第47所公托 西屯國安公托收托1371幼兒

西屯國安公托開幕，是台中市第6處社宅公托。（記者蔡淑媛攝）

台中市0-2歲嬰幼兒超過4萬名，西屯國安公托今（18）日開幕，是台中市第6處社宅公托，盧秀燕出席開幕典禮指出，全市共有47所公托，可收托1371名嬰幼兒，之後太平、大肚等公托開辦，目標開辦60所公托。

台中市0-2歲嬰幼兒超過4萬名，公托47所，覆蓋率僅約3％多，屬於六都後段班，候補人數竟達4000多人，候補比例高達逾3倍，社會局補充，台中還有240家私立托育中心，以及約4500名居家保母提供托育服務，未來公托會持續擴增。

盧秀燕說，上任7年增設公托42所，全市已共有47所，市府積極盤點餘裕公有空間增設公托，品質好、價錢便宜，家長每個月需自付1500元，其餘由政府負擔，為家長降低經濟負擔。

西屯國安公托採日間托育，專業托育人員照顧28名0至2歲幼兒，收托時間為週一到週五上午8點到下午6點，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

