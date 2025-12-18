為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    延宕6年！台中文山焚化廠改建週一動土 最快2029完工

    2025/12/18 17:17 記者黃旭磊／台中報導
    台中大里掩埋場堆置40萬噸垃圾，被綠營議員封為「全國最大垃圾山」。（中市府提供）

    台中大里掩埋場堆置40萬噸垃圾，被民進黨議員封為「全國最大垃圾山」，台中巿文山焚化廠興建營運移轉案傳出將於下週一（22日）動土開工，中市府證實消息，將由副市長鄭照新代表主持，新焚化爐由「台泥文山環保科技」興建，預計最快4年後、2029年底完工，可望解決露天垃圾、廚餘車大排長龍去化問題。

    南屯區文山垃圾焚化廠使用近30年，因設備老舊，BOT案歷經多次流標，延宕6年後，於今年9月完成綜合評審，由「台泥達環文山合作聯盟」以94億3200萬元投資發包，12月11日正式完成簽約，市府證實下週一（22日）動土開工。

    台泥文山環保科技為台泥子公司台泥再生資源，再由台泥再生持股90%、關聯企業達和環保持股10%，投資金額為新台幣27億元，業界普遍認為是「台泥孫公司」參與文山焚化廠興建營運移轉案，由台泥文山環保科技董事長蔡立文代表，與台中市環保局長吳盛忠完成簽約。

    民進黨台中市議員張芬郁表示，下週一文山焚化爐終於要動土，希望工程順利如期完工，大里垃圾山逐漸變成「文山大白山」，都是因文山焚化爐改建延宕增加的成本，實在難以估算。

    南屯區無黨籍市議員吳佩芸說，文山爐正在處理「垃圾太空包」，依環境部相關規定，使用太空包裝滿垃圾進焚化廠前，需要先破包之後才能倒入焚化爐，會持續監督要求焚化前再次確認廢棄物內容及種類，避免混入不宜焚化廢棄物造成污染。

    文山垃圾焚化廠使用近30年，負責焚化台中多數廚餘。（中市府提供）

