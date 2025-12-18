大學學測倒數 大考中心明開放身障考生應考服務查詢

大學學科能力測驗將於明年1月17日至19日舉行。（資料照）

115學年度大學學科能力測驗將於明（2026）年1月17日至19日舉行，大考中心今（18日）說明，共計有900餘名考生申請「身心障礙及重大傷病考生應考服務」，明（19日）將開放網路查詢「身心障礙及重大傷病考生應考服務」審查結果。

大考中心表示，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論申請「一般項目、輔具項目」或「特殊項目」，大考中心皆不寄發審查結果，考生於開放查詢日（12月19日）上午9時起，至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw））「學科能力測驗」之「試務專區」查覽；另申請「一般項目、輔具項目」之考生，可至「學科能力測驗」之「試務專區」，點選「應考服務」查覽或列印審查結果，若對於審查結果有疑義之考生，可致電大考中心（02-23661416 轉608）洽詢，服務時間為上班日上午9時至下午5時。

請繼續往下閱讀...

大考中心說明，申請「特殊項目」之考生，可至「學科能力測驗」之「試務專區」，點選「應考服務」進入「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」查覽或列印審查結果通知，明日上午開放審查結果查詢，大考中心將特別針對申請「一般項目」之「特殊試場」及申請「特殊項目」兩類考生，以0911-511-467手機號碼發送簡訊通知，提醒

考生務必自行上網查詢審查結果；考生若未於報名資料中「聯絡電話」填寫行動電話號碼，或所填行動電話已設定拒接企業簡訊，均將無法收到簡訊通知。

對於「特殊項目」審查結果有疑義並欲申請複審之考生，可於明日起至12月24日以書面提出，申請複審須有新事證或新病況，且與原提供審查資料不同，複審以一次為限，考生可先填妥複審申請表並傳真至02-23661365（複審申請表請至大考中心網站「下載專區」下載），再以限時掛號郵寄，信封上註明「申請複審」字樣，逾期不予受理，複審結果於明年1月6日開放查詢日起，自行至大考中心網站查覽，不另行寄發複審結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法