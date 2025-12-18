9年補助1548戶喪葬費 「達成慈善基金會」再捐南投縣280萬元

達成慈善基金會董事長董事長陳魏玉（左），18日代表該會捐助南投縣弱勢戶喪葬補助及兒少儲蓄支持共280萬元，由縣長許淑華代表接受。（南投縣政府提供）

財團法人達成慈善基金會，自2017年起捐助南投縣弱勢戶喪葬補助及兒少儲蓄支持，累計已捐助1320萬元，該基金會今（18日）再度捐助280萬元，其中250萬元投入「南投縣弱勢家庭公益（棺木代金）實施計畫」，以專款專用方式協助無力負擔殮葬費用的家庭，讓往生者莊嚴走完人生最後一段路。

南投縣長許淑華今天代表縣府接受達成慈善基金會董事長陳魏玉捐贈的280萬元，並致贈感謝狀感謝。許淑華表示，來自桃園的達成慈善基金會，是知名的慈善團體，每年募集善心人士的捐款約達3千萬元規模，用以照顧全國弱勢朋友，自2017年每年均捐助南投縣弱勢民眾，迄今累計已捐助1320萬元，其中喪葬補助1548戶、兒少儲蓄支持1934名，顯見該會對縣府的信任及對南投縣的深厚關懷。

許淑華指出，此次是該會今年第二次到南投捐款，共捐贈280萬元，除250萬元投入「南投縣弱勢家庭公益（棺木代金）實施計畫」，另30萬元投入「兒童及少年未來教育與發展帳戶」計畫，協助遭遇困境、無法持續繳存的家戶，避免孩子儲蓄中斷，穩健累積未來，讓每個孩子都能擁有希望與夢想的起點，也期許這份善舉能喚起社會更多關注與參與，凝聚各界力量，讓公益力量遍及每個角落。

