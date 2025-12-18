為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北新埔民生站增設地下道工程復舊 黃淑君要求改善周邊排水

    2025/12/18 17:32 記者黃子暘／新北報導
    市議員黃淑君針對地下道工程復舊與鄰近的大漢橋板橋端路面與匝道口淹水狀況進行會勘。（黃淑君提供）

    市議員黃淑君針對地下道工程復舊與鄰近的大漢橋板橋端路面與匝道口淹水狀況進行會勘。（黃淑君提供）

    首次上稿：16:35
    更新時間：17:32（新增新北市養工處回應）

    施工5年遲未完工、民怨不斷的新北市板橋區捷運新埔民生站增設地下道工程，日前因市府與施工廠商契約終止而停工，捷運工程局規劃再研議招標，10日已把往新莊方向圍籬拆除，往中和方向研議回填。市議員黃淑君針對地下道工程復舊與鄰近的大漢橋板橋端路面與匝道口淹水狀況進行會勘，她說，已要求相關單位分階段辦理地下道復舊及路面排水改善，下週也將舉行周邊YouBike站點設置與安全性檢討。

    新北市養護工程處表示，路面缺陷填補將依會勘結果在2週內完成改善；橋面與匝道泄水坡度、平面道路雨水排放路徑，預定明年辦理大漢橋機車道分隔島拆除作業，將待機車道拆除後配合整體檢討改善。

    捷運局指出，民生地下道東側工區（往新莊方向）已於10日恢復道路使用，西側工區（往中和方向）復舊工作依序進行中，將暫時回填後恢復道路，並完善排水系統。

    黃淑君表示，這次會勘針對新埔民生站地下道復舊工程進度、施工對通行安全與排水的影響，及大漢橋路面缺陷填補、排水孔與側溝清理、橋面與匝道泄水坡度，平面道路雨水排放路徑等項目進行討論，並檢視是否影響行人空間及周邊交通安全；若地下道與周邊道路長期積水，可能影響交通安全，她已要求市府相關單位分階段辦理地下道復舊及路面排水改善作業，並依時程落實執行。

    市議員黃淑君針對地下道工程復舊與鄰近的大漢橋板橋端路面與匝道口淹水狀況進行會勘。（黃淑君提供）

    市議員黃淑君針對地下道工程復舊與鄰近的大漢橋板橋端路面與匝道口淹水狀況進行會勘。（黃淑君提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播