「高山茶都」茶染時尚走秀 93歲藝術家陳兆熊活力登台

93歲台南藝術家陳兆熊（中）穿著茶染服飾走秀。（記者王善嬿攝）

「高山茶都．嘉義」博茶會在中埔穀倉農創園區展至21日，嘉義縣茶文化協進會跨界結合茶染服飾、樂團演奏、素人走秀，今天舉辦時尚走秀活動，年約93歲台南藝術家陳兆熊二度擔綱模特兒，穿著茶染服飾走上伸展台展現自信，也將茶文化轉化成日常生活美學。

嘉義縣茶文化協進會現有53名會員，除了運用手工茶染打造精品服飾，今年新增手工茶染燈飾、包包等品項，在無名樂團演奏的美妙樂音中，素人走秀展現茶與香草染精品服飾等作品，9旬的陳兆熊走秀不時變換姿勢，充滿活力，吸引全場目光。

縣茶文化協進會理事長王珍芷說，藉由時尚走秀，希望從多元、活潑面向呈現嘉義縣茶文化；今年走秀除邀請協進會會員擔任模特兒，特別邀請近百歲的耆老陳兆熊參加，模特兒有男性也有女性，多元方式呈現茶與香草染技藝。

王珍芷表示，素人走秀分為3組風格，「貴雅時尚」結合茶染工藝與都會精品美學，讓高山茶的清潤色澤、低調奢華的現代高貴氣場，彷彿山林中名媛，自然與奢雅並存；「古韻風華」象徵茶染工藝與古典美學的交會，茶染融入服飾設計，將古往今來的染布技藝交織成獨特古韻與現代的風華呈現，耆老參與走秀，象徵文化傳承的精神象徵，寓意茶文化如人生歷久彌新；「茶色青春」結合時尚與動感氛圍，展現質樸系列最酷與年輕活力。

王珍芷說，中埔有客家藍染、檳榔染等染藝技術，協進會推廣以茶葉與香草染布，偏大地色系，近年持續開發不同茶染材料增添色調，且早期茶染以服飾類、茶席的用品，今年擴及家具擺設、包包，未來結合手繪、刺繡，將茶染可應用範圍再擴大。

嘉義縣茶文化協進會結合時尚、樂團、素人走秀，多元呈現茶文化。（記者王善嬿攝）

「高山茶都」博茶會今舉辦茶染服飾時尚走秀，呈現多元茶文化。（記者王善嬿攝）

