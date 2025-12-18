澎湖校園「落葉膠囊」再利用 馬公國中、興仁國小堆肥成果豐碩

透過校園落葉膠囊政策，讓落葉堆肥在校園再利用。（澎湖縣政府環保局提供）

澎湖縣政府環境保護局為積極響應環保、減輕垃圾處理壓力並深化環境永續教育，在馬公國中、興仁國小推動「落葉膠囊」政策，達到校園落葉再利用的豐碩成果，更就未來擴大推動範圍與執行模式，與相關機關進行深度交流與討論。

澎湖縣因地理環境限制，長年缺乏高效能的垃圾終端處理設施，所有垃圾與資源回收物皆需耗費鉅額成本，仰賴海運運送至台灣本島進行去化。這使得「從源頭減量」成為澎湖環保政策中刻不容緩的關鍵目標。校園落葉具有高度的可分解性與再利用價值，透過將其轉化為堆肥或腐植土，不僅有效解決廢棄物問題，也成為推廣自然物質循環、實踐環境倫理教育的最佳素材。

今年環保局成功輔導馬公國中與興仁國小2所學校，率先於校園內建置「落葉膠囊」模式，嘗試將落葉就地循環處理。透過師長帶領學生團隊參與維護、管理，將分解後的有機土壤重新施用於校園花圃或菜園，實現內部資源循環。

為進一步將此創新經驗普及全縣，環保局特別舉行「推動落葉再利用說明會」，邀集教育處、農漁局、工務處等重要單位共同與會。校園落葉堆肥不僅有效減少校園垃圾的產生量，更為縣內學童提供了珍貴、具體的環境教育實踐場域。期盼以此次會議為基礎，與各局處建立穩固的合作平台，共同推動校園落葉堆肥工作的普及化與制度化，協力將澎湖縣打造成為更具環境永續韌性的美麗島嶼。

澎湖縣環保局推動校園落葉膠囊政策，成果豐碩。（澎湖縣政府環保局提供）

