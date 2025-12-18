為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    青山王祭「仙氣女警」萬人朝聖 本尊身分曝光！

    2025/12/18 17:33 即時新聞／綜合報導
    艋舺青山王祭舉辦期間，在活動現場值勤、有一對水光光大眼的女警，意外成為網路話題。（照片由臉書粉專「蔡淘貴跑廟會 」授權提供）

    艋舺青山王祭舉辦期間，在活動現場值勤、有一對水光光大眼的女警，意外成為網路話題。（照片由臉書粉專「蔡淘貴跑廟會 」授權提供）

    台北艋舺青山宮暗訪與遶境活動（青山王祭），已在日前圓滿落幕，但目前網路瘋傳一段活動當天的12秒影片，只見1名戴口罩、散發仙氣的值勤女警，活動期間專注維持現場交通秩序，亮麗長相與專業表現，吸引超過1.6萬名網友朝聖，並在社群平台成為討論焦點。

    專門記錄全台各地廟會文化的YouTuber「蔡淘貴跑廟會」，10日在臉書粉專發文感謝眾多警察人員，在艋舺舉辦青山王祭活動期間辛苦維持交通秩序，並附上一段自己在活動現場拍到的短片。影片顯示，只見有1名女警全程堅守工作崗位，雖然戴著白色口罩，但仍掩蓋不住吸睛外貌、明亮雙眼與清新脫俗的氣質。

    影片曝光後在網上爆紅，不少網友害羞高呼自己被女警給「電暈」，「眼睛在偷笑」、「好美的警察呀」、「有戀愛的感覺」、「工作的女人最美」、「眼睛真的好美喔」、「廟會最精彩的風景就是她」。另有當地店家留言苦笑，自己有被這名女警開勸導單，證實女警執法非常認真；也有網友一邊感謝警方在大型活動的辛勞付出，一邊心疼表示，希望廟會等活動承辦單位，應該要自己想辦法指揮交通，而不是動用警察。

    還眼尖的網友一眼認出這名女警的真實身分，指出她目前在萬華分局龍山派出所服務，已在警界服務長達6年，因出眾外型常被邀請參加拍攝警方的宣導影片，像是在今年11月她就有出現在北市反詐騙宣傳影片中。另外，由於這名女警有著一對亮麗大眼，外型酷似有著「鐵肺蘿莉」之稱的中國歌手黃霄雲，而被網友們封為「警界黃霄雲」。

    另據《中時新聞網》報導，目前在社群網路爆紅、吸引大批網友關注的女警本人，由於個性比較害羞、平時作風低調，因此從未公開自己的個人資訊。不過女警也透露，若有緣份，民眾可能有機會在萬華街頭與自己巧遇，她也幽默提醒大眾「千萬別違規犯法」，否則可能真的會見到她。

