    首頁 > 生活

    馬公市牡蠣殼山變身 彩繪成觀光打卡熱點

    2025/12/18 15:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    菜園牡蠣殼山大變身，彩繪成為打卡新景點。（馬公市公所提供）

    列入澎湖「三害」之一的牡蠣殼 ，以往最令人詬病的就是菜園牡蠣殼山。馬公市公所為改善廢棄蚵殼任意棄置所造成的環境與市容問題，啟動「養殖蚵殼暫置區整頓及管理計畫」，在澎湖縣政府補助支持下，針對位於菜園里的蚵殼暫置場，推動管理制度調整與空間環境整頓，近期完成現場整修與外牆彩繪工程，展現兼顧治理力與美感的具體成果。

    市長黃健忠指出，蚵殼暫置區雖非重大建設，卻實際影響養殖產業運作、市容觀感與周邊居民生活。長期以來，蚵殼堆置問題反覆出現，市公所選擇從制度面著手，透過設置專區、規劃進出動線與引導分類作業，逐步建立管理秩序。他也提到，感謝澎湖縣政府在資源與政策上的支持。

    此次整頓工程聚焦3項主軸：1為配置人力常態管理，負責車輛引導與蚵殼分類作業；2為定期整理堆置區，維持場區動線流暢與作業安全；3則辦理外牆彩繪工程，導入海洋、浪花與潮間帶意象，賦予空間更清楚的視覺識別，翻轉過去暫置場給人髒亂、封閉的印象。

    外牆彩繪由退休校長蔡樂生操刀設計繪畫，以柔和筆觸描繪潮水流動與海岸線節奏，讓原本單調的水泥牆面，多了層次與溫度，也成為往來居民與遊客願意停下腳步拍照的打卡新亮點。目前馬公市蚵殼暫置區已建立起「人力巡查、分類引導、動線整理」的基本管理節奏，後續也將持續配合縣府農漁局每年辦理的清運作業，協調場區空間整備，確保使用效能穩定。

    馬公市長黃健忠邀請退休校長蔡樂生，彩繪牡蠣暫置區圍牆。（馬公市公所提供）

    圖
    圖
