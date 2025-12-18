為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    原民特考錄取率創近20年新高 今年6成在30歲以下

    2025/12/18 15:57 記者林曉雲／台北報導
    原民會今日辦理今年公務人員特種考試原住民族考試錄取人員分配作業，錄取人員撕榜後開心照相。（原民會提供）

    原住民族特考迄今辦理44次考試，歷年總計錄取5201人，今（2025）年考試錄取116人，錄取率16.57%，是近20年新高，年齡最長52歲、最年輕22歲，另今年錄取人員年齡22歲至30歲者，合計68人，占錄取總人數近6成，原住民族委員會副主委谷縱‧喀勒芳安Qucung Qalavangan表示，可見年輕人對於考公職的選擇均有提早規劃。

    原民會今（18）日辦理今年公務人員特種考試原住民族考試錄取人員分配作業，谷縱‧喀勒芳安表示，今年還有之前已錄取四等考試，經過不斷自我挑戰後，再成功錄取三等考試，另有多名現任公務機關非正式人員成功通過考試，只要努力準備，都有機會圓夢、金榜題名。

    谷縱‧喀勒芳安表示，有志於報考原民特考族人可注意，現今維持報考一、二、三等考試要取得族語中級、以及報考四等及五等考試要取得初級以上原住民族語言能力認證測驗合格證書才能報考，為因應考生需求，自2021年起族語認證測驗已改為每年2次，務必把握機會，及早取得族語認證，也期許公務生力軍在訓練期間，虛心接受輔導和認真學習，未來在工作崗位上能克盡職責，共同為推動各項原住民族政策，促進原住民族社會、教育、文化、產業等各項發展，貢獻智慧和心力。

    原民會今日辦理今年公務人員特種考試原住民族考試錄取人員分配作業，錄取人員撕榜後開心照相。（原民會提供）

