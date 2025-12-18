為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    義大跨年煙火秀 實施三階段交通管制

    2025/12/18 15:51 記者洪臣宏／高雄報導
    義大世界跨年煙火秀估吸引數萬人潮，將啟動交通管制與接駁服務。（義大世界提供）

    義大世界跨年煙火秀估吸引數萬人潮，將啟動交通管制與接駁服務。（義大世界提供）

    義大世界跨年煙火秀將於2026年元月1日0時施放，因應跨年數萬人潮，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務。

    義大世界表示，第一階段為進場管制，預計12月31日晚間8點啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間視義大世界的停車場情況而彈性調整，屆時可撥打免費客服專線0800-656-077洽詢。

    第二及第三階段則是散場管制，活動結束後先開放機車與客運接駁車離場，汽車則是2026年1月1日凌晨1:15後開放離場。車輛離場時亦有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場。

    為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運服務。12月31日夜間6至11時，於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於仁武高中校內設置免費臨時停車場。

    跨年散場時，民眾除了可於義守大學旁的戶外第一停車場搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線（按定價收費）至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為凌晨01:30，視現場人潮機動調整。

    詳細交通資訊可至義大世界官網查詢

    2026義大世界跨年活動，客運接駁交通資訊。（義大世界提供）

    2026義大世界跨年活動，客運接駁交通資訊。（義大世界提供）

    2026義大世界跨年活動。停車散場交管資訊。（義大世界提供）

    2026義大世界跨年活動。停車散場交管資訊。（義大世界提供）

    2026義大世界跨年活動，進場管制交通資訊。（義大世界提供）

    2026義大世界跨年活動，進場管制交通資訊。（義大世界提供）

