全國大專校院原資中心全面100％成立 原民教育邁入新里程

全國大專校院原資中心全面成立，原民教育邁入新里程，教育部主秘林伯樵（左二）今頒獎表揚績優學校。（教育部提供）

教育部和大學共同努力下，114學年度全國各大專校院皆成立「原住民族學生資源中心（原資中心）」，達成率100％，使原住民族教育邁向新的里程碑。

教育部主秘林伯樵今（18）日表示，教育部將持續挹注資源提升原資中心服務量能，今（2025）年起，原住民族學生每100人，學校得增置1名專任人力，較去年共已增加98人，提供更細緻且貼近原民學生需求的服務。

教育部今明兩天辦理全國大專校院原資中心主管聯席會議，邀集全國原資中心主管及原住民族委員會共同與會，作為各校原資中心經驗交流與觀摩平台，並頒獎表揚今年原資中心績優學校及人員，透過專題演講、學校經驗分享及亮點成果展示等，交流原民族學生輔導工作及業務推動經驗，陪伴原民學生啟航逐夢。

活動由輔仁大學（北區區域原資中心）承辦，今年活動主題為「燈塔守望‧原夢啟航」，內容涵蓋原民學生現況及需求分析、原住民族高等教育人才培育政策研究、原資中心如何透過跨域協作串聯校內外資源，也邀請原資中心主任進行對談，深度交流原民學生輔導工作的挑戰與實務經驗，凝聚力量與智慧。

今年選出2所績優學校、2位績優主管及5位績優專任人員，績優學校新生醫護管理專科學校及慈濟大學，推動原資中心工作表現卓越，新生醫護管理專科學校善用校內外資源，用心推動各項考照輔導，且辦理多元活動有效推動全民原教；慈濟大學落實個別晤談制度，且開設多門原住民族文化相關課程及設置原住民族博物館，致力原住民族文化推動。

獲得績優主管的國立成功大學主任王毓正，透過開設課程、活動辦理及Podcast節目，深入探討原住民族當代議題，落實全民原教；中國文化大學主任李亦君，積極橫向協調、優化原民生資訊系統，以強化輔導績效追蹤，並致力深化全校師生文化敏感度。

此外，國立中興大學王秋恩、慈濟大學冉少文、國立台灣大學吳佳桐Kamei Mavaliw、樹人醫護管理專科學校張卉儀、國立台灣科技大學潘沅宜獲頒績優專任人員，肯定其主動整合資源，推動多元創新活動，充分回應原民學生需求。

