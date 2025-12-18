邁向2048淨零！虎科大攜手縣府辦永續成果展 逾50攤位秀綠實力

虎科大與縣府舉辦永續行動大學成果展，逾五十攤位展現永續綠實力。（記者李文德攝）

國立虎尾科技大學2022年起成立永續發展暨社會責任處，設定2048年達成淨零排放，學校內部深化合作，讓學生技職學習與環境永續結合，今（18）日與雲林縣府舉辦永續行動大學成果展，除50攤位外，會中更啟動雲林校園首部ECOCO智慧回收機，為環保打下更紮實的基礎。

虎科大是全國首所設置「永續發展暨社會責任處」的單位，成立三年多來已陸續斬獲大獎，如今年2025台灣暨亞太永續行動獎囊括3金3銀7銅，更是全國大專院校獲獎最多單位。

校方與雲林縣府共同舉辦「永續行動大學」聯合成果展，匯集逾50個展攤，如永續處執行長林正敏，以自己擅長的電機領域，結合蓪草、樹皮、玉米葉製作出精美花盆，讓農廢轉為新生。林正敏指出，目前已在全台各地展出，手作體驗報名秒殺。

永續處長林家驊表示，今年推動「花卉溫室碳盤查與智慧化升級」計畫，協助花卉溫室場域完成碳排放源盤點、能源與用水資料蒐集，並建置環境感測系統，協助農民掌握溫室營運的碳排熱源與管理。已培訓59名學生完成碳盤查專業訓練，其中22名師生進一步通過ISO 14064-1溫室氣體盤查國際證照。不僅提升學生的專業即戰力，也協助花卉溫室逐步建立邁向低碳與智慧化管理的基礎，讓永續轉型落實於農業現場。

成果展當中更舉行「ECOCO智慧收瓶機啟用儀式」，由日月光投控、矽品精密、日月光社企及日月光環保永續基金會共同支持，於校園設置智慧回收設備，虎科大校長張信良、雲林縣長張麗善共同見證，縣內校園首個智慧回收裝置正式啟用。

張信良表示，透過自動辨識與回收功能，促進資源回收便利性與效益，師生可透過回收集點兌換小物，試營運短短兩週即回收逾千個瓶罐，期盼日後能成為產學攜手實踐永續行動的示範案例；張麗善表示，永續發展不只是校園教育的重要使命，更是地方治理的核心目標。

林正敏以電機專業，把蓪草、玉米葉做成一盆盆精緻工藝品。（記者李文德攝）

林家驊推動「花卉溫室碳盤查與智慧化升級」計畫，協助花卉溫室場域完成碳排放源盤點、能源與用水資料蒐集，並建置環境感測系統。（圖由永續處提供）

雲林縣內校園首部ECOCO智慧回收機啟用，讓師生能夠回收瓶罐獲得點數兌換物品。（記者李文德攝）

