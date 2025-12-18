為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    農糧署推產銷履歷 年產值達450億

    2025/12/18 15:49 記者楊媛婷／台北報導
    農糧署推產銷履歷驗證，國內消費端購買產銷履歷驗證農產品有增加趨勢。（記者楊媛婷攝）

    農糧署近年推動產銷履歷驗證制度，目前年產值已達450億元，農糧署今（18日）表示，產銷履歷是透過第三方驗證方式讓民眾購買農產品可更安心，並且完全可溯源，目前耕作面積已到12萬公頃，產量達133萬公噸。

    自2016年後，我國產銷履歷耕作面積才開始增加，農糧署主秘陳立儀表示，產銷履歷除生產過程外，還包含分裝等，全部過程都必須可溯源，4年來農糧署將產地、農民團體、通路端等串連，讓消費者可以吃到安全安心的食材。

    陳立儀進一步指出，食材安全安心不能只有農民自己宣稱，透過產銷履歷驗第三方驗證，可更增加公信力，消費者透過掃碼就能掌握相關資訊，隨近年民眾對食安的重視，對產銷履歷食材的支持度有增加趨勢。

    陳立儀表示，目前國內產銷履歷生產面積已到12萬公頃，產量達133萬噸、年產值達450億元。

    桃園生產產銷履歷蔬菜為主的桃城蒔菜表示，取得產銷履歷後，更可打入通路等賣場，也可透過產銷履歷的規定要求合作契作的農民耕作方式，認為導入產銷履歷後，賣得不僅是一把把蔬菜，而是信任。

