    北捷跨年42小時不打烊！ 優惠時段綠線「這2站」進站免費搭

    2025/12/18 15:19 記者董冠怡／台北報導
    為分流大巨蛋演唱會及跨年「散場」時段大量人潮，31日晚間10點半至明年1月1日清晨6點，民眾持電子票證從松山新店線的南京三民站、台北小巨蛋站，刷卡進站搭車，可享不限站數當趟車資免費。（資料照）

    台北捷運配合跨年晚會活動，今宣布12月31日早上6點起至明年1月1日深夜12點，連續營運42小時，預估將有330萬人次，主要乘車路線板南線（藍線）、淡水信義線（紅線）31日下午5點起採最密班距行駛；為替藍、紅線降載分流，松山新店線（綠線）31日晚間10點半至隔天清晨6點，從南京三民、台北小巨蛋站進站者，該趟車資免費。此外，24日起可透過「AI智慧客服」查詢及時營運資訊。

    北捷表示，捷運各車站會視人潮啟動月台、收費閘門及出入口疏導管制。主要路線板南線最短班距為2至3分鐘、淡水信義線最短班距為3分鐘，31日下午5點過後，紅線均延駛至象山站，各路線將視人潮狀況彈性調整列車班距。其中，國父紀念館站、台北101／世貿站，彈性調度採取部分列車執行過站不停，屆時務必注意廣播，於市政府站、信義安和站下車，步行前往會場。

    為分流大巨蛋演唱會及跨年「散場」時段大量人潮，31日晚間10點半至明年1月1日清晨6點，民眾持電子票證從松山新店線的南京三民站、台北小巨蛋站，刷卡進站搭車，可享不限站數當趟車資免費；使用單程票也可至上述兩站自動售票機前專屬服務櫃台，免費領取單程票。另，貓空纜車延長營運至凌晨2時。

    北捷指出，24日起「台北捷運Go」APP的「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，開放快速查詢路線營運狀況、路網、時刻表及各站首末班車等資訊，也可掃描跨年「兩線（藍紅）進、三線（藍紅綠）離」的宣導海報QR Code，了解各路線運轉狀況。

